Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили

Курир

11.12.2025

07:37

Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили
Фото: Printscreen/Youtube/ Every Fútbol

Легендарни парагвајски фудбалер, Аполинар Паниагуа, сплетом несрећних животних околности нашао се на самом дну.

Човјек који је својим фудбалским умијећем средином седамдесетих година одушевљавао своје сународнике, данас је бескућник и преживљава тако што по улици скупља пластичне флаше.

Несрећни Паниагуа (79) спава на клупама у парку у родном Јагуарону, док његови синови живе у луксузним вилама, пише "Проспорт".

"Одмах сам знао ко је он. Он је био наш понос, прави ратник на фудбалском терену. Сада га је свијет заборавио. ДонИо сам му храну и ћебе, нисам могао безбрижно да гледам како такав човЈек пропада. Рекао ми је да понекад скупља пластичне флаше да купи хљеб", рекао је један становник Јагуарона који је много пута помогао бившем асу.

Паниагуа је напустио своју породицу. Његови синови живе у истом граду, али немају никакав контакт са оцем, а разлози удаљавања нису познати. Многи сматрају да је сам својим понашањем нарушио односе са члановима породице, док други вјерују да се незадовољство и огорченост акомулирало годинама.

"Неким људима једноставно не можеш помоћи, колико год желио", рекао је један познаник славног фудбалера.

Паниагуа је током каријере наступао у клубовима у Парагвају, Чилеу, Колумбији, Мексику и Еквадору, а са Милионарисом је 1972. године био шампион Колумбије, преноси Курир.

