ФК Борац: Наредне седмице измирење дуговања ка играчима

Извор:
АТВ
10.12.2025
20:04
Коментари:0
Из ФК Борац стигла је реакција након што су поједини медији објавили вијест да се играчима дугује неколико плата.
У писаном саопштењу поручују да ће дуговања према играчима бити измирена наредне седмице, али и да је клуб својим резултатима, на и ван терена, показао да је на добром путу.
“ФК Борац овим путем жели да обавијести јавност да ће сва дуговања према играчима и радној заједници бити измирена у току наредне седмице, а медијски написи попут оног да „финансијска криза тресе ФК Борац“ у потпуности су неосновани и тендецизони.
ФК Борац само је један од многих клубова у премијерлигашком друштву који има одређена дуговања према играчима и радној заједници у текућој сезони, али је очигледно први на листи оних који с нестрпљењем чекају „црне вијести“.
У Платоновој 6 их нема, а трудићемо се да тако буде и у нареденом периоду.
Резултати које смо до сада остварили, на терену и ван њега, показали су да наш клуб иде у правом смјеру, а то је, чини се, многима трн у оку.
ФК Борац у минулих неколико година вратио је велики дио својих дуговања уз стална улагања у развој инфаструктуре на Градском стадиону, јачање играчког кадра, развоја омладинске школе, али и бројних других ствари неопходних за свакодневно функционисање клуба.
Према играчима, тренерима и члановима радне заједнице ФК Борац нема дуговања из ранијих сезона и то је пракса са којом ћемо наставити и у будућности.
ФК Борац, у посљедњих осамнаест мјесеци издвојио је значајан дио средстава за развој и унапређење инфраструткуре, али и пратеће опреме:
- реконструкција свлачионице, трофејне сале и потпуно опремање „lounge room“ простора поред ВИП зоне на западној трибини
- нови комплети уређаја за физио блок и медицински дио тима
- контролна соба на западној трибини
- ГПС систем, са пратећом опремом, за тренерски дио тима неопходан за унапређење тренажног процеса
ФК Борац, ове сезоне, започео је и велики инфраструктурни пројекат постављања нове монтажне трибине на јужној страни Градског стадиона, али и реконструкцију источне трибине са постављањем кровне конструкције према свим стандардима УЕФА-е.
Наш клуб обезбиједио је неопходна финансијска средства, а завршетак радова касни због опструкције надлежних у Граду Бањалука.
ФК Борац у току наредне седмице одржаће конференцију за медије на којој ће се обратити чланови Управног одбора.
До тада, наш наредни циљ је остваримо нову побједу у премијерлигашком испиту који нас очекује у недјељу на Градском стадиону у Бањалуци (15.15 часова).” наводи се у саопштењу ФК Борац.
Фудбал
3 д2
Фудбал
1 седм0
Фудбал
1 седм2
Фудбал
1 седм0
Најновије
Најчитаније
21
19
21
08
21
08
21
06
21
05
Тренутно на програму