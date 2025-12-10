Убиство Милана Вукелића: Досије открива досад непознате детаље језиве ликвидације

Извор:
АТВ
10.12.2025
21:05
Коментари:0
Милан Вукелић, човјек који је јавно упозоравао на корупцију и криминал у грађевинском сектору, убијен је у експлозији ауто бомбе 6. новембра 2007. године.
Пуних 18 година нема одговора ко је наручио и извршио то монструозно убиство.
Подметања бомби под возила у то вријеме су била честа појава. На сличан начин је у Сарајеву убијен Таиб Торлаковић. Бомбе су подметане под аутомобиле у Мостару, Требињу, Палама.
У истрази се дошло до информације, да је бомба која је кориштена у убиству Вукелића, мјесецима раније стигла у Бањалуку.
Иза свега је, како се сумњало, стајала криминална група из Требиња
"Ми смо имали информацију да је та експлозивна направа дошла са подручја тадашњег ЦЈБ Требиње. Са том неком нашом информацијом поклопила се и једна ситуација, да су лица за која смо евентуално мислили да су експлозивну направу донијели у Бањалуку, на подручју Мостара, од стране полиције, заустављена, контролисана и чак су провођена на информативне разговоре, да се види шта раде и откуд ту, али полиција није нашла ништа сумњиво тада код њих. Тако да је остала та нека, поприлично оправдана сумња да је експлозивна направа дошла одоздо.", рекао је у емисији "Досије" Желимир Новаковић, начелник Одсјека крим-технике и противдиверзионе заштите ПУ Бањалука.
Како је рекао Новаковић, који је у то вријеме био укључен у истрагу, лице за које се сумњало да је направило бомбу "од тада, па до данас" се води као нестало.
"Једно од лица за које смо сматрали да је "творац" и да је направило ту експлозивну направу, води се као нестало. Тада је већ било нестало, и до данас, колико сам упознат, није пронађено. Та лица која су дошла из Требиња у Бањалуку, и за која сумњамо, су имали неко, није то полицијско образовање, него су рецимо били полазници неке полицијске школе, али су избачени и престали су похађати полицијске школе",рекао је Новаковић.
Чиме се истрага бавила, шта је открила и зашто није дала тражене одговоре, погледајте у детаљније у емисији "Досије".
Најновије
Најчитаније
21
36
21
19
21
08
21
08
21
06
Тренутно на програму