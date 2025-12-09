МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Лакташа

Аутор:Стеван Лулић
09.12.2025
10:34
Министарство унутрашњих послова Републике Српске (МУП) послао је обавјештење грађанима Бањалуке и Лакташа о својим активностима које ће трајати до сутра ујутру до 6 сати.
"МУП обавјештава грађане да ће данас, 09. децембра од 11,30 часова до сриједе, 10. децембра до 06,00 часова реализовати тактичке вјежбе на подручју Бањалуке и Лакташа", саопштено је из Министарства.
Објашњава се да Центар за обуку МУП-а организује двије вјежбе за полицијске службенике на подручју насеља Јаблан, Куљани и Барловци.
МУП посебно наглашава да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике или оне које живе у близини поменуте локације и да нема разлога за узнемиреност.
