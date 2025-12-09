Несрећа у Билећи: Једна особа повријеђена

Извор:
АТВ
09.12.2025
10:15
У саобраћајној незгоди која се јутрос догодила у Билећи једно лице је лакше повријеђено, потврђено је за АТВ из Полицијске управе Требиње.
"Полицијски службеници Полицијске станице Билећа су у мјесту Језерине извршили увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде у којој су учествовали теретно возило Каниа, којим је управљало лице иницијала М.Ф. и путничко возило Пасат, којим је управљало М.Т.", саопштено је из ПУ Требиње.
У незгоди је возач Пасата задобио лакше тјелесне повреде, док је на возилима наступила материјална штета, додали су из ПУ Требиње.
На тој дионици пута саобраћај се одвијао једном траком.
