Стравична несрећа у Дервенти: Страдао мушкарац

Извор:
АТВ
09.12.2025
09:57
Коментари:0
Мушкарац из Дервенте чији су иницијали Н.П. смртно је страдао након што је управљајући "пасатом" слетио са пута на подручју овог града, саопштено је из добојске Полицијске управе.
Саобраћајна несрећа пријављена је Полицијској станици Дервента јутрос у 6.50 часова.
Србија
Дјевојка преминула након вађења умњака: Мјесец дана се борила за живот
Дервентска полиција извршила је увиђај.
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Хроника
1 ч0
Хроника
12 ч1
Хроника
15 ч0
Хроника
18 ч0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
51
10
49
10
48
Тренутно на програму