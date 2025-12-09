Logo
Стравична несрећа у Дервенти: Страдао мушкарац

АТВ

09.12.2025

09:57

полиција
Фото: АТВ

Мушкарац из Дервенте чији су иницијали Н.П. смртно је страдао након што је управљајући "пасатом" слетио са пута на подручју овог града, саопштено је из добојске Полицијске управе.

Саобраћајна несрећа пријављена је Полицијској станици Дервента јутрос у 6.50 часова.

Дервентска полиција извршила је увиђај.

Саобраћајна несрећа

