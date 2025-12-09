Гогановић: Дијалогом и међусобним уважавањем могуће ријешити већину проблема

Извор:
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић пренио је амбасадорима иницијативе "Пријатељи западног Балкана" званичне ставове Републике Српске у вези са европским интеграцијама, истичући да се вођењем конструктивног дијалога и међусобним уважавањем може ријешити већина проблема у БиХ.
На службеној вечери са амбасадорима иницијативе "Пријатељи западног Балкана" Гогановић је нагласио да се одлуке у БиХ морају доносити у складу са договором два ентитета и три конститутивна народа, како је дефинисано Дејтонским мировним споразумом, саопштено је из Кабинета замјеника министра одбране у Савјету министара.
Током разговора саговорници су се сагласили да је БиХ остварила напредак у области европских интеграција, али да ће за напредак у будућности бити потребна и снажна политичка воља и изузетан административни напор, што ће захтијевати и одлучно лидерство како би се управљало овим сложеним процесом.
Гогановић је вечери, која је одржана у просторијама резиденције Амбасаде Грчке у Сарајеву, присуствовао на позив грчког амбасадора у БиХ Јоане Ефтимијаду.
Вечери су присуствовали и амбасадори Аустрије Георг Дивалд, Хрватске Иван Саболић, Чешке Јана Лолић Шинделкова, Италије Сара Ети Кателани, Словачке Роман Хлобењ и Словеније Дамијан Седар.
"Пријатељи Западног Балкана" неформална је иницијатива унутар ЕУ основана 2023. године. Чине је седам чланица ЕУ које се фокусирају на подршку интеграцији западног Балкана у ЕУ и јачању регионалне сарадње.
