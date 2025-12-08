Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

Извор:
СРНА
08.12.2025
16:55
Коментари:2
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је захтјев СДС-а за графолошко вјештачење предсједничких избора у Српској дио притиска и да је циљ само да не буду објављени званични резултати.
Минић је истакао да је чињеница да је на изборима побиједио кандидат СНСД-а Синиша Каран.
"Опозиција је прије тога тврдила да су избори покрадени. Не знам шта ће још бити, вјероватно ћемо гледати да ли су гласачки листићи имали холограме, да ли је недостајао ћошак...", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
