Logo
Large banner

Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

Извор:

СРНА

08.12.2025

16:55

Коментари:

2
Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је захтјев СДС-а за графолошко вјештачење предсједничких избора у Српској дио притиска и да је циљ само да не буду објављени званични резултати.

Минић је истакао да је чињеница да је на изборима побиједио кандидат СНСД-а Синиша Каран.

Саво Минић-05122025

Република Српска

Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

"Опозиција је прије тога тврдила да су избори покрадени. Не знам шта ће још бити, вјероватно ћемо гледати да ли су гласачки листићи имали холограме, да ли је недостајао ћошак...", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

СДС

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

Република Српска

Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

1 ч

0
Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

Република Српска

Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

2 ч

0
Минић са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву

Република Српска

Минић са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву

6 ч

0
Минић наставља консултације за израду буџета

Република Српска

Минић наставља консултације за израду буџета

11 ч

0

Више из рубрике

Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

Република Српска

Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

1 ч

0
Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

Република Српска

Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

2 ч

0
Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

Република Српска

Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

3 ч

5
Минић са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву

Република Српска

Минић са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

06

Јапан: Наређена евакуација 90.000 људи

18

03

Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

17

57

Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

17

56

Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

17

48

Завршен састанак европских лидера и Зеленског: И Лондон "погођен" ратом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner