Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

08.12.2025
Премијер Саво Минић рекао је данас да су проблеми са којима се суочава РиТЕ Угљевик требало да буду превазиђени прије осам мјесеци и да се тренутно ради оно што је и најављено, а то је припрема за улазак копа "Исток 2".
"Ради се о дугогодишњем проблему који је требало да буде превазиђен прије осам мјесеци, да се уради експропријација, припреми угаљ, припреми 150.000 тона о којима је он говорио као залихе за зимски период. У овом моменту рјешавамо све оно о чему смо вас обавијестили, а то је да се ради све за припрему за улазак копа Исток 2, гдје имамо 20 експропријација које ћемо урадити непосредном погодбом гдје имамо 4.5 км путне инфраструктуре, измјештање два далековода и обезбјеђивање електричне енергије", каже Минић.
Предсједник Владе Српске истиче да се проблеми у РиТЕ Угљевик рјешавају онако како је и речено да ће бити ријешени.
