Logo
Large banner

Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

Извор:

АТВ

08.12.2025

16:51

Коментари:

0
Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Премијер Саво Минић рекао је данас да су проблеми са којима се суочава РиТЕ Угљевик требало да буду превазиђени прије осам мјесеци и да се тренутно ради оно што је и најављено, а то је припрема за улазак копа "Исток 2".

"Ради се о дугогодишњем проблему који је требало да буде превазиђен прије осам мјесеци, да се уради експропријација, припреми угаљ, припреми 150.000 тона о којима је он говорио као залихе за зимски период. У овом моменту рјешавамо све оно о чему смо вас обавијестили, а то је да се ради све за припрему за улазак копа Исток 2, гдје имамо 20 експропријација које ћемо урадити непосредном погодбом гдје имамо 4.5 км путне инфраструктуре, измјештање два далековода и обезбјеђивање електричне енергије", каже Минић.

Предсједник Владе Српске истиче да се проблеми у РиТЕ Угљевик рјешавају онако како је и речено да ће бити ријешени.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

RiTE Ugljevik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ТЕ Угљевик поново није на мрежи

Економија

ТЕ Угљевик поново није на мрежи

9 ч

1
Влада Српске преузима обавезе РиТЕ Угљевик

Република Српска

Влада Српске преузима обавезе РиТЕ Угљевик

6 д

4
Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

Економија

Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

1 седм

4
Ђокић: Влада ће платити дуг Словенцима ако РиТЕ „Угљевик“ не буде могао

Економија

Ђокић: Влада ће платити дуг Словенцима ако РиТЕ „Угљевик“ не буде могао

1 седм

7

Више из рубрике

Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

Република Српска

Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

2 ч

0
Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

Република Српска

Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

3 ч

5
Минић са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву

Република Српска

Минић са представницима универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву

6 ч

0
Прогањање у Републици Српској у порасту, жртве уходе и путем ГПС-а

Република Српска

Прогањање у Републици Српској у порасту, жртве уходе и путем ГПС-а

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

06

Јапан: Наређена евакуација 90.000 људи

18

03

Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

17

57

Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

17

56

Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

17

48

Завршен састанак европских лидера и Зеленског: И Лондон "погођен" ратом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner