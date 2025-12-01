Влада Српске преузима обавезе РиТЕ Угљевик

Извор:
Нови споразум и преговори са Словенијом у вези са РиТЕ Угљевик је само почетак рјешавања проблема. Очекује се да ће се створити услови да се трајно прекине и арбитража у Вашингтону тешка око 629 милиона евра коју јe Електро-господарство Словеније покренула против БиХ због неисплаћених дуговања од стране РиТЕ Угљевик.
"Све што радимо радимо са циљем да подржимо РиТЕ Угљевик да заштитимо у будућем периоду да са што мање проблема послује и да извршава своју функцију за потребе Електропривреде Републике Српске, односно за потребе Републике Српске. Сматрам да смо са овим потврдили нашу одговорност и да ће друга страна имати разумијевања за овакав став Владе Републике Српске", истакао је министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић.
Недостатак угља у Рите Угљевик узрокован је са много фактора, каже директор. Од транспорта до мјеста ископа угља.
"У Угљевику Исток не налазе се количине предвиђене пројектима, угљени слојеви су изломљени за њихово ископавање треба више механизације, имамо погоршан квалитет горива и смањену енергију у том гориву", рекао је директор РиТЕ Угљевик Жарко Новаковић.
Из Електропривреде Српске добре вијести, већ сутра се очекује повратак РиТЕ Угљевик на мрежу након пет дана ван погона.
"Када се врати у погон од уторка ћемо имати значајну продају електричне енергије, имамо око 300.000 евра сваки дан плуса, због повратка Угљевика. Очекујемо потпуну стабилизацију након ремонта који ће се одиграти у априлу тачније од 1 маја очекујемо потпуну стабилизацију снабдијевања угљем РиТЕ Угљевик", истиче в.д. директора Електропривреда Република Српске Лука Петровић.
Кад је у питању ситуација са преузимањем концесије Рите Угљевик и уласком у експлоатационо поље над којим је концесију имала Комсар енерџи, а коју је Влада Српске откупила, све ће се знати 16. децембра за када је заказана сједница скупштине акционара Рите Угљевик који су већински власници и одлучују о даљој судбини предузећа.
