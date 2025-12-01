Logo

Минић на челу организационог одбора избора најбољих спортиста

Извор:

АТВ

01.12.2025

15:26

Коментари:

0
Минић на челу организационог одбора избора најбољих спортиста
Фото: Уступљена фотографија

Избор десет најбољих спортиста Републике Српске у организацији "Гласа Српске" биће одржан 11. децембра у Бањалуци, а премијер Српске Саво Минић прихватио је позив да буде на челу Организационог одбора овогодишње 71. манифестације.

Минић је у разговору са делегацијом "Гласа Српске" истакао да је Влада Републике Српске увијек била подршка домаћим спортистима како би им били омогућени што боље услови да се покажу на домаћој и међународној сцени.

Он је потврдио да ће Влада тако радити и у будућности, а да је избор најбољих круна спортске године и награда за све који су кандидовани јер показује да се њихови резултати прате и вреднују, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

Мода шешир дјевојка

Стил

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

Током састанка Минић је информисан о припремама за најдуговјечнију манифестацију овог типа у региону на којој у Банском двору бити уручена признања за одличне резултате који су остварени у години на измаку.

Директор "Гласа Српске" Борис Дмитрашиновић захвалио је Минићу што је прихватио позив да буде на челу Организационог одбора и додао да се у конкуренцији за титулу најбољег спортисте Републике Српске налази 16 кандидата, које су предложили струковни савези.

У делегацији "Гласа Српске" били су и главни и одговорни уредник Борјана Радмановић-Петровић и уредник спортске рубрике Дарко Драгичевић, додаје се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

izbor sportiste

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

Стил

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

7 ч

0
Пет грешака које могу да униште парфем

Савјети

Пет грешака које могу да униште парфем

8 ч

0
Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

Свијет

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

8 ч

0
Који хороскопски знакови заједно чине најхаотичнији спој?

Занимљивости

Који хороскопски знакови заједно чине најхаотичнији спој?

8 ч

0

Више из рубрике

CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

СНСД и СДС кажњени због кршења изборне тишине

9 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Посебна сједница Владе Српске о стању у РиТЕ Угљевик

12 ч

0
Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

Република Српска

Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

1 д

19
Каран и Блануша

Република Српска

Нови пресјек стања: Ево колика је предност Карана у односу на Бланушу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner