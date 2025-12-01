Минић на челу организационог одбора избора најбољих спортиста

Извор:
АТВ
01.12.2025
15:26
Избор десет најбољих спортиста Републике Српске у организацији "Гласа Српске" биће одржан 11. децембра у Бањалуци, а премијер Српске Саво Минић прихватио је позив да буде на челу Организационог одбора овогодишње 71. манифестације.
Минић је у разговору са делегацијом "Гласа Српске" истакао да је Влада Републике Српске увијек била подршка домаћим спортистима како би им били омогућени што боље услови да се покажу на домаћој и међународној сцени.
Он је потврдио да ће Влада тако радити и у будућности, а да је избор најбољих круна спортске године и награда за све који су кандидовани јер показује да се њихови резултати прате и вреднују, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.
Током састанка Минић је информисан о припремама за најдуговјечнију манифестацију овог типа у региону на којој у Банском двору бити уручена признања за одличне резултате који су остварени у години на измаку.
Директор "Гласа Српске" Борис Дмитрашиновић захвалио је Минићу што је прихватио позив да буде на челу Организационог одбора и додао да се у конкуренцији за титулу најбољег спортисте Републике Српске налази 16 кандидата, које су предложили струковни савези.
У делегацији "Гласа Српске" били су и главни и одговорни уредник Борјана Радмановић-Петровић и уредник спортске рубрике Дарко Драгичевић, додаје се у саопштењу.
