Нови пресјек стања: Ево колика је предност Карана у односу на Бланушу

Извор:

АТВ

30.11.2025

20:57

Каран и Блануша

Кандидат СНСД-а на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској Синиша Каран освојио 9.773 гласа више од СДС-овог кандидата Бранка Блануше.

Обрађено је 99,95 одсто бирачких мјеста, Каран је освојио повјерење 222.167 грађана, а Блануша 212.394, показују најновији прелиминарни, незванични и некомплетни резултати Централне изборне комисије БиХ.

Каран је освојио 50,41 одсто, а Блануша 48,20 одсто гласова.

Драган Ђокановић из Савеза за нову политику добио је 2.019 гласова или 0,46 одсто, а Никола Лазаревић из Еколошке партије Републике Српске 1.696 или 0,38 одсто.

За независног кандидата Игора Гашевића гласало је 1.346 или 0,31 одсто гласача, а за Славка Драгичевића 1.064, односно 0,24 одсто.

Обрађено је 448.964 листића, од чега је 440.686 било важећих.

Према подацима ЦИК-а, на пријевременим изборима, од 1.264.366 уписаних у бирачки списак право гласа искористило је 448.964 или 35,51 одсто.

На данас одржаним пријевременим предсједничким изборима на бирачком мјесту Корићани у општини Кнежево, који су били одгођени због снијега, није изашао ниједан гласач од укупно 56 са правом гласа.

Пријевремени избори 2025

Синиша Каран

Бранко Блануша

СНСД

