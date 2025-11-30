Нови пресјек стања: Ево колика је предност Карана у односу на Бланушу

Извор:
АТВ
30.11.2025
20:57
Коментари:0
Кандидат СНСД-а на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској Синиша Каран освојио 9.773 гласа више од СДС-овог кандидата Бранка Блануше.
Обрађено је 99,95 одсто бирачких мјеста, Каран је освојио повјерење 222.167 грађана, а Блануша 212.394, показују најновији прелиминарни, незванични и некомплетни резултати Централне изборне комисије БиХ.
Каран је освојио 50,41 одсто, а Блануша 48,20 одсто гласова.
Драган Ђокановић из Савеза за нову политику добио је 2.019 гласова или 0,46 одсто, а Никола Лазаревић из Еколошке партије Републике Српске 1.696 или 0,38 одсто.
За независног кандидата Игора Гашевића гласало је 1.346 или 0,31 одсто гласача, а за Славка Драгичевића 1.064, односно 0,24 одсто.
Обрађено је 448.964 листића, од чега је 440.686 било важећих.
Према подацима ЦИК-а, на пријевременим изборима, од 1.264.366 уписаних у бирачки списак право гласа искористило је 448.964 или 35,51 одсто.
На данас одржаним пријевременим предсједничким изборима на бирачком мјесту Корићани у општини Кнежево, који су били одгођени због снијега, није изашао ниједан гласач од укупно 56 са правом гласа.
Република Српска
10 ч3
Република Српска
10 ч0
Република Српска
14 ч1
Република Српска
18 ч0
Најновије
Најчитаније
22
13
21
54
21
50
21
47
21
40
Тренутно на програму