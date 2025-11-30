Logo
Затворено бирачко мјесто: Нико није гласао у Корићанима!

Извор:

СРНА

30.11.2025

19:32

Коментари:

3
Затворено бирачко мјесто: Нико није гласао у Корићанима!
Фото: АТВ

На бирачком мјесту у Корићанима у општини Кнежево данас нико није гласао на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској.

Предсједник Општинске изборне комисије Кнежево Будимир Дукић рекао је Срни да до затварања гласачких мјеста ниједан од 56 бирача са правом гласа није гласао.

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

Настављају "традицију": У Корићанима до 15 часова нико није гласао

Дукић је навео да се овако нешто није десило посљедњих готово девет година, од када је на челу Општинске изборне комисије.

Централна изборна комисија БиХ донијела је одлуку о одгађању и расписивању избора на овом бирачком мјесту јер их није било могуће одржати због непроходности путева усљед сњежних падавина.

илу-избори-24112025

Република Српска

Ниједан мјештанин Корићана није гласао до 11 часова

Пријевремени избори за предсједника Републике Српске одржани су 23. новембра.

Тагови:

Пријевремени избори 2025

Корићани

Кнежево

Коментари (3)
