Затворено бирачко мјесто: Нико није гласао у Корићанима!

На бирачком мјесту у Корићанима у општини Кнежево данас нико није гласао на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској.
Предсједник Општинске изборне комисије Кнежево Будимир Дукић рекао је Срни да до затварања гласачких мјеста ниједан од 56 бирача са правом гласа није гласао.
Дукић је навео да се овако нешто није десило посљедњих готово девет година, од када је на челу Општинске изборне комисије.
Централна изборна комисија БиХ донијела је одлуку о одгађању и расписивању избора на овом бирачком мјесту јер их није било могуће одржати због непроходности путева усљед сњежних падавина.
Пријевремени избори за предсједника Републике Српске одржани су 23. новембра.
