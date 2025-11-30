Додик: Народ још једном показао коме вјерује кад је најтеже

Извор:
АТВ
30.11.2025
08:04
Коментари:2
Република Српска и поред сталних настојања из политичког Сарајева да оспоре њен статус упорно показује да је стабилна и јединствена, написао је предсједник СНСД Милорад Додик.
Додик је у прегледу недјеље на свом Икс налогу написао да је народ још једном показао коме вјерује кад је најтеже.
"Коме даје повјерење да идемо даље, мирно и достојанствено. Током седмице боравио сам у Будимпешти, гдjе сам се сусрео са мађарским премијером Виктором Орбаном и још једном смо потврдили снажно пријатељство Српске и Мађарске", написао је Додик на Иксу.
Република Српска и поред сталних настојања из политичког Сарајева да оспоре њен статус упорно показује да је стабилна и јединствена. Народ је још једном показао коме вјерује кад је најтеже и даје повјерење да идемо даље, мирно и достојанствено.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 30, 2025
Током седмице боравио сам у… pic.twitter.com/9W7fAKcgdi
