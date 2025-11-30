Logo
Large banner

Додик: Народ још једном показао коме вјерује кад је најтеже

Извор:

АТВ

30.11.2025

08:04

Коментари:

2
Додик: Народ још једном показао коме вјерује кад је најтеже
Фото: АТВ

Република Српска и поред сталних настојања из политичког Сарајева да оспоре њен статус упорно показује да је стабилна и јединствена, написао је предсједник СНСД Милорад Додик.

Додик је у прегледу недјеље на свом Икс налогу написао да је народ још једном показао коме вјерује кад је најтеже.

"Коме даје повјерење да идемо даље, мирно и достојанствено. Током седмице боравио сам у Будимпешти, гдjе сам се сусрео са мађарским премијером Виктором Орбаном и још једном смо потврдили снажно пријатељство Српске и Мађарске", написао је Додик на Иксу.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Мјештани Корићана данас гласају за предсједника Српске

Република Српска

Мјештани Корићана данас гласају за предсједника Српске

10 ч

0
Дневни хороскоп за 30. новембар: Ове знакове очекује добитак

Занимљивости

Дневни хороскоп за 30. новембар: Ове знакове очекује добитак

10 ч

0
Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

Друштво

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

20 ч

0
Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

Свијет

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

20 ч

0

Више из рубрике

Мјештани Корићана данас гласају за предсједника Српске

Република Српска

Мјештани Корићана данас гласају за предсједника Српске

10 ч

0
Каран и Блануша

Република Српска

ЦИК објавио нове резултате: Ево колика је разлика између Карана и Блануше

1 д

0
Станковић: Устави су доказ да непокретна имовина припада ентитетима

Република Српска

Станковић: Устави су доказ да непокретна имовина припада ентитетима

1 д

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Република Српска

Минић: Туризам - велика развојна шанса Српске

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner