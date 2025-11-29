Logo
ЦИК објавио нове резултате: Ево колика је разлика између Карана и Блануше

Извор:

АТВ

29.11.2025

16:23

Коментари:

0
Каран и Блануша

Кандидат СНСД-а на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској Синиша Каран освојио 9.745 гласова више од СДС-овог кандидата Бранка Блануше, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ.

Након обрађених 99,91 одсто бирачких мјеста, Каран је освојио повјерење 222.110 грађана, а Блануша 212.365, показују најновији прелиминарни, незванични и некомплетни резултати Централне изборне комисије БиХ.

Процентуално, Каран је освојио 50,41 одсто, а Блануша 48,20 одсто гласова.

Драган Ђокановић из Савеза за нову политику добио је 2.019 гласова или 0,46 одсто, а Никола Лазаревић из Еколошке партије Републике Српске 1.696 или 0,38 одсто.

За независног кандидата Игора Гашевића гласало је 1.346 или 0,31 одсто гласача, а за Славка Драгичевића 1.064, односно 0,24 одсто.

Према подацима ЦИК-а, на пријевременим изборима, од 1.264.364 уписаних у бирачки списак право гласа искористило је 439.897 бирача или 34,79 одсто.

Тагови:

Синиша Каран

Бранко Блануша

ЦИК БиХ

Пријевремени избори 2025

