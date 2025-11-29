Минић: Туризам - велика развојна шанса Српске

Извор:
АТВ
29.11.2025
13:52
Коментари:1
Туризам велика развојна шанса Српске која, према посљедњим информацијама, за 10 мјесеци биљежи 442.353 долазака, рекао је предсједним Владе Републике Српске, Саво Минић.
''Управо сам добио информацију да је у првих 10 мјесеци ове године у Републици Српској забиљежено је 442.353 долазака и 1.039.334 ноћења, што је за 19.615 долазака и 25.818 ноћења више него у истом периоду прошле године. Браво! Туризам је наша велика развојна шанса'', написао је Минић на Иксу.
