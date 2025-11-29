Logo
Large banner

Минић: Туризам - велика развојна шанса Српске

Извор:

АТВ

29.11.2025

13:52

Коментари:

1
Savo Minic Vlada Republike Srpske
Фото: АТВ

Туризам велика развојна шанса Српске која, према посљедњим информацијама, за 10 мјесеци биљежи 442.353 долазака, рекао је предсједним Владе Републике Српске, Саво Минић.

''Управо сам добио информацију да је у првих 10 мјесеци ове године у Републици Српској забиљежено је 442.353 долазака и 1.039.334 ноћења, што је за 19.615 долазака и 25.818 ноћења више него у истом периоду прошле године. Браво! Туризам је наша велика развојна шанса'', написао је Минић на Иксу.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Туризам

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ближи се првих 100 дана рада нове Владе – јесу ли министри испунили планирано?

Република Српска

Ближи се првих 100 дана рада нове Владе – јесу ли министри испунили планирано?

1 д

2
Минић: Позив свима да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића

Република Српска

Минић: Позив свима да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића

1 д

2
Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас

Градови и општине

Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас

2 д

0
Минић: Српска има институционални одговор

Република Српска

Минић: Српска има институционални одговор

2 д

0

Више из рубрике

Васиљевић: Појам имовине не може се превести у јавноправни институт

Република Српска

Васиљевић: Појам имовине не може се превести у јавноправни институт

17 ч

0
Кецмановић: Српска сада упливала у мирније воде

Република Српска

Кецмановић: Српска сада упливала у мирније воде

17 ч

2
Чабрић: Циљ је смањење злоупотребе права подршке незапосленом родитељу четворо и више дјеце

Република Српска

Чабрић: Циљ је смањење злоупотребе права подршке незапосленом родитељу четворо и више дјеце

18 ч

0
Додик: Побиједила је Република Српска, али борба није завршена

Република Српска

Додик: Побиједила је Република Српска, али борба није завршена

20 ч

12
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

21

51

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

21

42

Централне вијести, 29.11.2025.

21

36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21

29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner