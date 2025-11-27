Logo
Large banner

Минић: Српска има институционални одговор

Извор:

АТВ

27.11.2025

07:26

Коментари:

0
Минић: Српска има институционални одговор
Фото: АТВ

Република Српска има институционални одговор, истакао је предсједник Владе Српске Саво Минић.

"Упркос свему, желим да вјерујем у правду. Ако је и не буде Република Српска има институционални одговор", написао је Минић на мрежи Икс.


национална гарда пуцњава

Свијет

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Уставни суд БиХ требало би да данас и сутра разматра захтјеве делегата и посланика у Парламенту БиХ о оцјени уставности избора нове Владе Републике Српске.

Премијер Минић раније је истакао да очекује да се Уставни суд БиХ прогласи ненадлежним да одлучује о овом питању, али и да Влада има спреман одговор ако одлука буде другачија.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Свијет

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

7 ч

0
Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

Друштво

Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

7 ч

0
Петер Сијарто

Република Српска

Сијарто данас долази у Бањалуку

7 ч

0
kreditna kartica, prevara

Друштво

Трговци и кредитни службеници имају нову методу преваре

7 ч

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Република Српска

Сијарто данас долази у Бањалуку

7 ч

0
Ковачевић: Побједа Синише Карана најбоља платформа за стабилизацију Српске

Република Српска

Ковачевић: Побједа Синише Карана најбоља платформа за стабилизацију Српске

16 ч

2
МУП демантовао Вукановића: Мирјана Драгољић никада није била савјетник Карана

Република Српска

МУП демантовао Вукановића: Мирјана Драгољић никада није била савјетник Карана

19 ч

8
Додик за АТВ: Састанак са Орбаном пријатељски и пун повјерења

Република Српска

Додик за АТВ: Састанак са Орбаном пријатељски и пун повјерења

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner