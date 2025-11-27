Минић: Српска има институционални одговор

Извор:
Република Српска има институционални одговор, истакао је предсједник Владе Српске Саво Минић.
"Упркос свему, желим да вјерујем у правду. Ако је и не буде Република Српска има институционални одговор", написао је Минић на мрежи Икс.
Уставни суд БиХ требало би да данас и сутра разматра захтјеве делегата и посланика у Парламенту БиХ о оцјени уставности избора нове Владе Републике Српске.
Премијер Минић раније је истакао да очекује да се Уставни суд БиХ прогласи ненадлежним да одлучује о овом питању, али и да Влада има спреман одговор ако одлука буде другачија.
