Додик за АТВ: Састанак са Орбаном пријатељски и пун повјерења

Извор:

АТВ

26.11.2025

19:19

Додик за АТВ: Састанак са Орбаном пријатељски и пун повјерења
Фото: АТВ

Разговарали смо са Орбаном о наставку наше сарадње и тиме потврдили да све оно што су нам покушали направити из Сарајева да нема утицаја на наше билатералне односе, рекао је за АТВ Милорад Додик, предсједник СНСД-а након састанка са мађарским премијером Виктором Орбаном.

"Разговарали смо о пројектима које смо раније започели, али и о неким новим. Значајан дио тога била је и процјена политичких односа, тренутка и у БиХ и у Републици Српској, али и у ЕУ и на глобалном нивоу. Могу да кажем да је био високо пријатељски састанак без устручавања", рекао је Додик.

Додик је одржао и предавање у Будимпешти.

"Тема те трибине је била мишљење Додика о актуелној ситуацији. Било је веома посјећено. Говорио сам о ситуацији у Српској, покушао сам да то приближим људима. Један од њих је рекао како смо ми уопште остали нормални у оваквој ненормалној ситуацији да један странац намеће одлуке", рекао је Додик.

Тагови:

Милорад Додик

Виктор Орбан

СНСД

Мађарска

