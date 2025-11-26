Додик за АТВ: Састанак са Орбаном пријатељски и пун повјерења

Извор:
АТВ
26.11.2025
19:19
Коментари:0
Разговарали смо са Орбаном о наставку наше сарадње и тиме потврдили да све оно што су нам покушали направити из Сарајева да нема утицаја на наше билатералне односе, рекао је за АТВ Милорад Додик, предсједник СНСД-а након састанка са мађарским премијером Виктором Орбаном.
"Разговарали смо о пројектима које смо раније започели, али и о неким новим. Значајан дио тога била је и процјена политичких односа, тренутка и у БиХ и у Републици Српској, али и у ЕУ и на глобалном нивоу. Могу да кажем да је био високо пријатељски састанак без устручавања", рекао је Додик.
Додик је одржао и предавање у Будимпешти.
"Тема те трибине је била мишљење Додика о актуелној ситуацији. Било је веома посјећено. Говорио сам о ситуацији у Српској, покушао сам да то приближим људима. Један од њих је рекао како смо ми уопште остали нормални у оваквој ненормалној ситуацији да један странац намеће одлуке", рекао је Додик.
Република Српска
19 ч0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д3
Свијет
1 д1
Република Српска
19 ч0
Република Српска
20 ч5
Република Српска
21 ч11
Република Српска
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму