Ћеранић: Састанак са Орбаном - потврда подршке Српској

СРНА
26.11.2025
13:48
Декан Факултета безбједности Универзитета у Бањалуци Предраг Ћеранић оцијенио је за Срну да је данашњи састанак делегације Републике Српске са мађарским премијером Виктором Орбаном у Будимпешти потврда да Мађарска наставља да подржава Српску у политичком и економском смислу.
"Орбан је показао да је пријатељ, да Мађарска подржава, како Србију, тако и Републику Српску и ово је континуитет те сарадње", рекао је Ћеранић.
Ћеранић је указао да предсједник СНСД-а Милорад Додик у посјети Будимпешти борави са вршиоцем дужности предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић и министром за научнотехнолошки развој и високо образовање Синишом Караном који је будући предсједник Српске, што је још једна потврда наставка институционалне, али и сваке друге сарадње са Мађарском.
"То значи да ће континуитет сарадње са Мађарском и помоћ коју та земља пружа Републици Српској у политичком и економском смислу бити и даље настављена", нагласио је Ћеранић
