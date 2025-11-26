''Новембарски дани статистике'': Евидентан континуитет раста Српске

Извор:
У Бањалуци су отворени "Новембарски дани статистике", посвећени промоцији значаја званичних статистичких података и улози Завода за статистику у развоју друштва.
Потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић, отворио је "Новембарске дане статистике" који се одржавају на 33. рођендан Завода за статистику.
Он је истакао да Влада и Министарство здравља и социјалне заштите Српске, на чијем је челу, имају одличну и континуирану сарадњу са Заводом за статистику кроз редовно извјештавање Завода, али и кроз различите врсте пројеката.
Шернић је нагласио да Влада Српске, као и све институције, не могу да адекватно планирају своје мјере без података које добијају од статистике.
Свијет
Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске
"Честитам директору Завода и његовом тиму што својим радом чине статистику инветивном, иновативном и информативном. Имамо одличну сарадњу са Заводом за статистику везано за редовно извјештавање које Завод чини кроз праћење мјесечних разних врста показатеља, али морам рећи да је и поред тога кроз различите врсте међународних пројеката, имамо значајну сарадњу са Заводом са статистику гдје у оквиру тога понекад уводимо и нове показатеље, пробамо како они изгледају у одређеном пројекту, а онда гледамо како ћемо их преточити негдје у праксу", рекао је Шеранић.
Он је истакао да је та сарадња континуирана, одлична и добра, прије свега, за Владу Републике Српске јер на бази ње сва министарства планирају своје мјере и активности у оквиру онога што чине и раде.
Директор Републичког завода за статистику Дарко Милуновић истакао је да економија Републике Српске показује стабилност.
"Република Српска данас пролази стабилно кроз кризе са којима се свијет суочава од 2020. године и има континуитет раста, о чему говори позитивна стопа раста бруто домаћег производа (БДП) 18 квартала за редом" изјавио је директор Милуновић.
Навео је да треба узети у обзир контекст у назад пет година када су постојале многе кризе на које ниједна привреда није могла бити имуна.
Милуновић је навео да је тај период карактерисала пандемија вируса корона, транспортна криза, енергетска криза и шокови на тржишту електричне енергије, затим глобална превирања и сукоб у Украјини, ифлаторни шокови.
"Међутим, оно што може да радује је да је раст плата ишао са растом цијена. Ми данас имамо стабилан високог број запослених, 290.000 запослен а рекордно низак број незапослених", рекао је Милуновић.
Истакао је да охрабрујуће да је у овој години стопа раста извоза већа од стопе расте увоза.
"БДП Српске је у прошлој години био већи за 50 одсто у односу на 2020. годину. Оно што радује је то што је раст плата у цијелом том периоду ишао изнад раста цијена", рекао је Милуновић.
Он је навео да Република Српска има стабилно висок број запослених - око 290.000, као и рекордно низак број незапослених.
Симона Јоксимовић из Републичког завода за статистику представила је генерацију цет (З), која обухвата рођене у периоду од 1997. до 2012. године, која је потпуно дигитализована генерација којој у Српској припада 182.067 лица.
"Та генерација представља најобразованију и највјештију генерацију до сада и статистика је за њих, за разлику од старијих генерација, одличан алат за разумијевање свијета", навела је Јоксимовићева.
Јоксимовићева је као проблем те генерације истакла пажњу, наводећи да цијели видео-садржај погледа само нешто више од два одсто припадника те генерације.
Конференцији су присуствовали и министар правде Српске Горан Селак, те представници различитих установа и институција.
Представљени су најновији показатељи, методологије и трендови који помажу јавности, институцијама и привреди да доносе информативне одлуке.
