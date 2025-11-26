Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

26.11.2025
13:09
Коментари:1
Премијер Мађарске Виктор Орбан оцијенио је као продуктиван данашњи састанак са делегацијом Републике Српске у Будимпешти.
Он је на "Иксу" написао да је са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком и другим члановима делегације Српске разговарао о наредним корацима у стратешкој сарадњи Мађарске и Републике Српске, као и иницијативама које ће створити прилике за обје стране.
"Радујем се наставку нашег заједничког рада након побједе Синише Карана и СНСД-а на ванредним изборима за предсједника Републике Српске/", навео је Орбан.
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је раније данас да је делегација Републике Српске данас у Будимпшети имала веома успјешан састанак са Орбаном и његовим тимом.
🤝 A productive meeting today with @MiloradDodik and his team in Budapest. We discussed the next steps in our strategic cooperation and initiatives that will create opportunities for both Republika Srpska and Hungary. Looking forward to continuing our work together following the… pic.twitter.com/o7HY19HVxn— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 26, 2025
