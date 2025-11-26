Logo
Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

26.11.2025

13:09

Фото: АТВ

Премијер Мађарске Виктор Орбан оцијенио је као продуктиван данашњи састанак са делегацијом Републике Српске у Будимпешти.

Он је на "Иксу" написао да је са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком и другим члановима делегације Српске разговарао о наредним корацима у стратешкој сарадњи Мађарске и Републике Српске, као и иницијативама које ће створити прилике за обје стране.

"Радујем се наставку нашег заједничког рада након побједе Синише Карана и СНСД-а на ванредним изборима за предсједника Републике Српске/", навео је Орбан.

putin lukasenko

Свијет

Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је раније данас да је делегација Републике Српске данас у Будимпшети имала веома успјешан састанак са Орбаном и његовим тимом.

