Код Тузле изорјела два камиона

У тузланском насељу Михатовићи, током ноћне смјене 26. новембра 2025. године, избио је пожар који је захватио два паркирана камиона.
Према информацијама с терена, ватра је потпуно прогутала оба возила.
Ватрогасне екипе су брзо реаговале и успјеле ставити пожар под контролу, спријечивши његово ширење на околне објекте и возила.
Интервенција је трајала више од сат времена, а терен је осигуран до потпуног гашења пожаришта.
За сада нема информација о повријеђеним особама, а узрок избијања пожара још увијек није познат.
Очекује се да ће надлежне службе након обављеног увиђаја утврдити околности и евентуалну одговорност за насталу штету.
