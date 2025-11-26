Logo
Код Тузле изорјела два камиона

Извор:

Црна-хроника.инфо

26.11.2025

12:48

Изгорио камион код Тузле
Фото: Црна-хроника

У тузланском насељу Михатовићи, током ноћне смјене 26. новембра 2025. године, избио је пожар који је захватио два паркирана камиона.

Према информацијама с терена, ватра је потпуно прогутала оба возила.

Радослав Гајанин

Република Српска

Промовисана монографија Универзитета у Бањалуци

Ватрогасне екипе су брзо реаговале и успјеле ставити пожар под контролу, спријечивши његово ширење на околне објекте и возила.

Интервенција је трајала више од сат времена, а терен је осигуран до потпуног гашења пожаришта.

За сада нема информација о повријеђеним особама, а узрок избијања пожара још увијек није познат.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Ухапшени Кинези: Из ранца Београђанина украли више од 3.500 евра

Очекује се да ће надлежне службе након обављеног увиђаја утврдити околности и евентуалну одговорност за насталу штету.

