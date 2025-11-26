Нови детаљи трагедије: Ана прије смрти позвала два броја

Извор:
Блиц
Аутомобил марке "Ауди" пронађен је рано јутрос у бетонском пропусту поред магистралног пута Чачак - Пожега.
Возило су пронашли грађани, а у њему су била тијела нестале Ане Радовић и њеног пријатеља који је управљао возилом. Полицији је 23. новембра стигло обавјештење од Хитне помоћи да је упућен "паник позив" из возила, након чега је, полиција дошла и до сазнања да је са телефона нестале Ане Радовић позвана 2 пута - хитна служба и хитна помоћ, пише Блиц.
Полиција је из тог разлога покушавала да преко базних станица утврди са које је локације упућен позив нестале Ане Радовић.
Оно што су имали евидентирано, јесте да је из аутомобила "Ауди" који је пронађен данас у бетонском пропусту упућен такозвани "паник позив". Поред тога, имали су евидентирано да је са Аниног телефона упућен 1 позив ка хитној служби (број телефона који се позива док је телефон закључан), а други позив упућен хитној помоћи.
Нажалост, тек данас пронађено је возило у којем су били, са тијелом нестале Ане Радовић и њеног пријатеља.
Аутомобил марке "ауди" у којем је прије нестанка била Ана Радовић пронашли су грађани у близини Чачка.
На месту гдје је пронађен аутомобил у којем је тијело нестале Ане Радовић дошле су полицијске екипе као ватрогасци-спасиоци који ће да претраже комплетан терен.
Истрага ће показати како је дошло до несреће.
"Паник позив" који је добила Хитна помоћ из возила у којем су били нестала Ана и њен пријатељ, је функција која омогућава возачу или путницима да аутоматски или притиском на дугме позову хитну помоћ у случају несреће или опасности.
Овај систем често укључује:
Аутоматски позив (eCall): У новијим возилима, сензори могу детектовати озбиљан судар (нпр. активирање ваздушних јастука) и аутоматски упућују позив хитним службама, шаљући ГПС локацију возила.
Ручни позив: Увијек постоји и паник тастер/СОС дугме које путници могу сами притиснути да би директно контактирали хитне службе или дефинисане контакте.
За сада није познато на који начин је из пронађеног аута упућен позив Хитној помоћи.
Ана је нестала када је са Златибора кренула у Београд пре три дана, а последњи позив имала је са братом када је била у близини Чачка. Позив се догодио у 18.45, а како нам каже њен отац Милош, то је био посљедњи пут да ју је неко од ближњих чуо.
"Након тога телефон јој је био доступан још 13-14 сати, а онда је постала недоступна", додаје њен отац.
