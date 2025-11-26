Logo
Large banner

Нови детаљи трагедије: Ана прије смрти позвала два броја

Извор:

Блиц

26.11.2025

12:14

Коментари:

0
Нови детаљи трагедије: Ана прије смрти позвала два броја
Фото: Printscreen/Instagram/192

Аутомобил марке "Ауди" пронађен је рано јутрос у бетонском пропусту поред магистралног пута Чачак - Пожега.

Возило су пронашли грађани, а у њему су била тијела нестале Ане Радовић и њеног пријатеља који је управљао возилом. Полицији је 23. новембра стигло обавјештење од Хитне помоћи да је упућен "паник позив" из возила, након чега је, полиција дошла и до сазнања да је са телефона нестале Ане Радовић позвана 2 пута - хитна служба и хитна помоћ, пише Блиц.

Полиција је из тог разлога покушавала да преко базних станица утврди са које је локације упућен позив нестале Ане Радовић.

Аеродром

Свијет

Трећи дан штрајка у Белгији: Летови отказани, јавни превоз и школе паралисани

Оно што су имали евидентирано, јесте да је из аутомобила "Ауди" који је пронађен данас у бетонском пропусту упућен такозвани "паник позив". Поред тога, имали су евидентирано да је са Аниног телефона упућен 1 позив ка хитној служби (број телефона који се позива док је телефон закључан), а други позив упућен хитној помоћи.

Нажалост, тек данас пронађено је возило у којем су били, са тијелом нестале Ане Радовић и њеног пријатеља.

Аутомобил марке "ауди" у којем је прије нестанка била Ана Радовић пронашли су грађани у близини Чачка.

На месту гдје је пронађен аутомобил у којем је тијело нестале Ане Радовић дошле су полицијске екипе као ватрогасци-спасиоци који ће да претраже комплетан терен.

Истрага ће показати како је дошло до несреће.

Шта је "паник позив"

"Паник позив" који је добила Хитна помоћ из возила у којем су били нестала Ана и њен пријатељ, је функција која омогућава возачу или путницима да аутоматски или притиском на дугме позову хитну помоћ у случају несреће или опасности.

Овај систем често укључује:

Аутоматски позив (eCall): У новијим возилима, сензори могу детектовати озбиљан судар (нпр. активирање ваздушних јастука) и аутоматски упућују позив хитним службама, шаљући ГПС локацију возила.

Ручни позив: Увијек постоји и паник тастер/СОС дугме које путници могу сами притиснути да би директно контактирали хитне службе или дефинисане контакте.

Срећа / Илустративна фотографија

Занимљивости

За ове знакове наредна година ће бити фантастична

За сада није познато на који начин је из пронађеног аута упућен позив Хитној помоћи.

Посљедњи пут да ју је неко од ближњих чуо

Ана је нестала када је са Златибора кренула у Београд пре три дана, а последњи позив имала је са братом када је била у близини Чачка. Позив се догодио у 18.45, а како нам каже њен отац Милош, то је био посљедњи пут да ју је неко од ближњих чуо.

"Након тога телефон јој је био доступан још 13-14 сати, а онда је постала недоступна", додаје њен отац.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Čačak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трећи дан штрајка у Белгији: Летови отказани, јавни превоз и школе паралисани

Свијет

Трећи дан штрајка у Белгији: Летови отказани, јавни превоз и школе паралисани

1 д

0
Цвијановић: Након посјете делегације Српске Будимпешти, сутра дочек Сијарта у Бањалуци

Република Српска

Цвијановић: Након посјете делегације Српске Будимпешти, сутра дочек Сијарта у Бањалуци

1 д

0
За ове знакове наредна година ће бити фантастична

Занимљивости

За ове знакове наредна година ће бити фантастична

1 д

0
Успјешни људи раде ову једну ствар свако јутро

Савјети

Успјешни људи раде ову једну ствар свако јутро

1 д

0

Више из рубрике

У одвојеним незгодама повријеђени пјешак и возач трактора

Хроника

У одвојеним незгодама повријеђени пјешак и возач трактора

1 д

0
Полиција трага за особом која је лажно пријавила бомбу у бањалучком хотелу

Хроника

Полиција трага за особом која је лажно пријавила бомбу у бањалучком хотелу

1 д

0
Тужан епилог потраге: Пронађена тијела нестале Ане (20) и њеног пријатеља

Хроника

Тужан епилог потраге: Пронађена тијела нестале Ане (20) и њеног пријатеља

1 д

0
Нађена два тијела у аутомобилу који је слетио у канал

Хроника

Нађена два тијела у аутомобилу који је слетио у канал

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner