Полиција трага за особом која је лажно пријавила бомбу у бањалучком хотелу

26.11.2025

11:09

Полиција трага за особом која је лажно пријавила бомбу у бањалучком хотелу
Фото: АТВ

Бањалучка полиција трага за особом која је лажно пријавила да је у хотелу у Бањалуци постављена експлозивна направа.

Полиција, под надзором бањалучког Окружног тужилаштва, предузима мјере и радње с циљем расвјетљавања кривичног дјела лажно пријављивање кривичног дјела и откривања извршиоца.

У саопштењу се подсјећа да је полицији јуче у 16:55 телефоном пријављено да је у хотелу у Бањалуци постављена експлозивна направа након чега је објекат евакуисан.

Противдиверзионим прегледом је утврђено да нема безбједносних пријетњи.

ПУ Бањалука

