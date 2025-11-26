Полиција трага за особом која је лажно пријавила бомбу у бањалучком хотелу

26.11.2025
11:09
Коментари:0
Бањалучка полиција трага за особом која је лажно пријавила да је у хотелу у Бањалуци постављена експлозивна направа.
Полиција, под надзором бањалучког Окружног тужилаштва, предузима мјере и радње с циљем расвјетљавања кривичног дјела лажно пријављивање кривичног дјела и откривања извршиоца.
У саопштењу се подсјећа да је полицији јуче у 16:55 телефоном пријављено да је у хотелу у Бањалуци постављена експлозивна направа након чега је објекат евакуисан.
Противдиверзионим прегледом је утврђено да нема безбједносних пријетњи.
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму