Нађена два тијела у аутомобилу који је слетио у канал

Курир
26.11.2025
Како Курир незванично сазнаје, у аутомобилу који је пронађен у каналу код Овчар бање пронађена су два тијела.
Подсјетимо, полиција је од јуче трагала за аутомобилом који је наводно слетио у језеро код Међувршја. Аутомобил је пак јутрос пронађен у каналу код Овчар бање.
Огласили се из Хидрометеоролошког завода: Ево какво је стање са ријекама
У исто време пријављен је и нестанак Ане Радовић, студентикиње са Златибора, а породица је потврдила да се она налазила прије нестанка у аутомобилу који је јутрос нађен.
