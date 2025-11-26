Logo
Нађена два тијела у аутомобилу који је слетио у канал

Извор:

Курир

26.11.2025

10:24

Коментари:

0
Нађена два тијела у аутомобилу који је слетио у канал
Фото: Танјуг/АП

Како Курир незванично сазнаје, у аутомобилу који је пронађен у каналу код Овчар бање пронађена су два тијела.

Подсјетимо, полиција је од јуче трагала за аутомобилом који је наводно слетио у језеро код Међувршја. Аутомобил је пак јутрос пронађен у каналу код Овчар бање.

илу-вода-ријека-20112025

Друштво

Огласили се из Хидрометеоролошког завода: Ево какво је стање са ријекама

У исто време пријављен је и нестанак Ане Радовић, студентикиње са Златибора, а породица је потврдила да се она налазила прије нестанка у аутомобилу који је јутрос нађен.

