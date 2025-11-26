Пријављен нестанак дјевојке: Била у аутомобилу који је слетио у језеро?

Извор:
Телеграф
26.11.2025
07:53
Коментари:0
У језеро Међувршје у близини Чачка у уторак, 25. новембра, у послијеподневним часовима слетјело је возило у коме су се наводно налазиле двије особе.
Недуго затим, ватрогасно-спасилачке јединице и рониоци жандармерије започели су детаљно претраживање Западне Мораве као и поменутог језера између Чачка и Ужица, а Телеграф незванично сазнаје да се управо истражује могућност да се у возилу које је слетјело у језеро налазила Ана Радовић, дјевојка са Златибора, чији је нестанак пријавила њена мајка.
Друштво
Бејби бум: Српска богатија за 33 бебе
Такође се сумња да је Ана била у аутомобилу са једним младићем.
Потрага за двадесетогодишњом Аном Радовић траје од 23. новембра, када је са Златибора кренула пут Београда како би се вратила на факултет. Од тада јој се губи сваки траг.
"Последњи телефонски контакт имала је са братом у тренутку када се налазила у околини Чачка, након чега јој се телефон угасио и више није била доступна. Ана је висока око 170 центиметара, има смеђу косу и свијетло зелене очи" потврђено је за агенцију РИНА.
Полиција спроводи детаљну истрагу и претрагу самог језера и његове обале, како би биле утврђене околности нестанка дјевојке, али и возила које је наводно слетјело са пута и завршило у води.
Србија
Квадрат староградње у Београду достигао 7.212 евра
Полиција и Основно јавно тужилаштво у Ужицу засад имају много питања без одговора, а пријава нестанка дјевојке је једина конкретна информација коју имају. У току је оперативни рад и анализа базних станица у околини, како би било утврђено да ли је нека од њих ухватила сигнал њеног телефона.
Хроника
1 д3
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму