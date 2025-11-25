Logo
Мушкарцу који је пуцао на Бјелашници одређен притвор

Извор:

Аваз

25.11.2025

17:54

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Општински суд у Сарајеву донио је данас, 25. новембра рјешење којим се осумњиченом М.А. одређује једномјесечни притвор.

"Одлучујући по приједлогу Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, у кривичном предмету против осумњиченог М.А. а због постојања основане сумње да је починио кривично д‌јело изазивање опће опасности, Опћински суд у Сарајеву донио је рјешење којим се према осумњиченом одређује једномјесечни притвор", саопштено је из Општинског суда у Сарајеву.

Раније је саопштено да је Мифтари Аметију затражен је притвор, а терете га да је пуцао на Бјелашници на ауто у којем су биле двије особе.

"Он се сумњичи да је прије двије ноћи на Бјелашници, из пиштоља испалио најмање пет хитаца у аутомобил у којем су биле двије особе. Након што је осумњичени пуцао, оштећени је покушавајући побјећи, ударио у више аутомобила, од којих се један одбио и повриједио случајног пролазника", наводе из Тужилаштва.

Bjelašnica

pucnjava

