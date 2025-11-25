Пали серијски лопови: Крали торбице и новчанике, подизали паре са картица

Извор:
Телеграф
25.11.2025
14:16
Коментари:0
Полиција у Новом Саду расвијетлила је 13 кривичних дјела, за која су осумњичени М. Ђ. (19) и В. Ј. (21).
Сумња се да су њих двоје учинили 11 кривичних дјела крађа и то тако што су грађанима крали новчанике из торби и џепова.
Они се, такође, терете за два кривична дјела фалсификовање и злоупотреба платних картица, јер се сумња да су, украденим картицама, на банкоматима подизали новац.
Друштво
Ево када нас поново очекује снијег
По налогу основног јавног тужиоца, против обоје ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму