Аутомобил слетио у језеро, у току акција спасавања двије особе

Возило у ком се налазе двије особе наводно је слетјело у језеро Међувршје у близини Чачка.
Према првим информацијама, до слијетања возила у језеро дошло је око 12.30. сати.
На лице мјеста упућене су ватрогасно-спасилачке јединице из Чачка и то три ватрогасца-спасиоца.
Акција спасавања је у току
