Аутомобил слетио у језеро, у току акција спасавања двије особе

Извор:

Телеграф

25.11.2025

13:43

Аутомобил слетио у језеро, у току акција спасавања двије особе
Фото: Танјуг

Возило у ком се налазе двије особе наводно је слетјело у језеро Међувршје у близини Чачка.

Према првим информацијама, до слијетања возила у језеро дошло је око 12.30. сати.

На лице мјеста упућене су ватрогасно-спасилачке јединице из Чачка и то три ватрогасца-спасиоца.

Акција спасавања је у току

