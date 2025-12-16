Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Извор:
Кабинет српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић већ је предузео одређене активности након одлуке хрватског Сабора о изградњи нуклеарног одлагалишта на локалитету Трговске горе, изјавио је шеф Кабинета Душан Петровић.
На питање Срне шта намјерава Предсједништво БиХ да предузме након ове одлуке Сабора, Петровић је рекао да ће Кабинет српског члана Предсједништва затражити од предсједавајућег Предсједништва Жељка Комшића да се ова тачка стави на дневни ред и разматра на првој наредној сједници Предсједништва.
- Кабинет српског члана Предсједништва нема никакву дилему у вези са овим питањем и ако не постоји други начин спремни смо и да тужимо Хрватску и надамо се да ћемо за то имати сагласност друга два члана Предсједништва - нагласио је Петровић.
- Не бавимо се овим први пут и до сада смо радили на овом питању, припремали смо ову тачку, а након јучерашње одлуке Сабора, тражимо да се о њој расправља и на наредној сједници Предсједништва. Српски члан Предсједништва очекује од ове институције да заузме јасан став, укључујући и онај о покретању тужбе - истакао је Петровић.
Стога смо, појаснио је Петровић, према инструкцији српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, у нашем кабинету припремили захтјев предсједавајућем Комшићу да уврсти ову тачку на сљедећу сједницу Предсједништва БиХ.
