Logo
Large banner

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Извор:

СРНА

16.12.2025

17:45

Коментари:

0
Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић већ је предузео одређене активности након одлуке хрватског Сабора о изградњи нуклеарног одлагалишта на локалитету Трговске горе, изјавио је шеф Кабинета Душан Петровић.

На питање Срне шта намјерава Предсједништво БиХ да предузме након ове одлуке Сабора, Петровић је рекао да ће Кабинет српског члана Предсједништва затражити од предсједавајућег Предсједништва Жељка Комшића да се ова тачка стави на дневни ред и разматра на првој наредној сједници Предсједништва.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Kупујемо 400 милиона метара кубних америчког ЛНГ-а

- Кабинет српског члана Предсједништва нема никакву дилему у вези са овим питањем и ако не постоји други начин спремни смо и да тужимо Хрватску и надамо се да ћемо за то имати сагласност друга два члана Предсједништва - нагласио је Петровић.

- Не бавимо се овим први пут и до сада смо радили на овом питању, припремали смо ову тачку, а након јучерашње одлуке Сабора, тражимо да се о њој расправља и на наредној сједници Предсједништва. Српски члан Предсједништва очекује од ове институције да заузме јасан став, укључујући и онај о покретању тужбе - истакао је Петровић.

ilu-novac-evri-280525

Економија

Пала одлука: Укинули провизије у мјењачницама

Стога смо, појаснио је Петровић, према инструкцији српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, у нашем кабинету припремили захтјев предсједавајућем Комшићу да уврсти ову тачку на сљедећу сједницу Предсједништва БиХ.

Подијели:

Тагови:

Предсједништво БиХ

Trgovska gora

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Сцена

Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином

22 мин

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Како недостатак сна утиче на здравље?

24 мин

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Хтјела да избоде Ралета: Исповијест тјелохранитеља Ане Николић

31 мин

0
Ова група људи треба да избјегава ђумбир

Савјети

Ова група људи треба да избјегава ђумбир

32 мин

0

Више из рубрике

Штрајк здравствених радника се наставља, пропао покушај договора

БиХ

Штрајк здравствених радника се наставља, пропао покушај договора

1 ч

0
Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

БиХ

Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

2 ч

0
Дојава о бомби на аеродрому - лажна

БиХ

Дојава о бомби на аеродрому - лажна

8 ч

0
Дојава о бомби на сарајевском аеродрому: У току евакуација путника и особља

БиХ

Дојава о бомби на сарајевском аеродрому: У току евакуација путника и особља

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

17

38

Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner