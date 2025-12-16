Лампице на јелкама могу направити катастрофу у кући: Електричар открио најчешће грешке које правимо

Извор:
Новогодишње лампице на струју, које су неизоставни дио сваке јелке, један су од узрока пожара у празничним данима. Многи се питају да ли лампице на јелци треба оставити да свијетле и док спавамо или их ипак свако вече гасити.
Иако остварују савршену празничну атмосферу, постоји неколико важних разлога зашто то можда није најбоља идеја. Све то је открио Бранко Зрнић, електромеханичар.
Зрнић је прво открио на који начин да избјегнемо било какав стрес због украса на јелци.
- Врло једноставно, увијек инсистирам на томе да мора да знамо шта радимо, да бисмо могли да будемо одговорни и да избјегнемо неки проблем. Све те јелке сад сви желимо да окитимо и да нам буду шарене, да бљеште, да уживамо. Е сад да бисмо уживали морамо да водимо рачуна о тим пуњачима или претварачима напона који напајају те мале свјетиљке. То су свјетиљке на малим напонима. Непријатности се најчешће дешавају јер дуго раде, а има их превише на том претварачу, онда долази до прегријавања тога претварача. И он усред прегриајвања загрије се толико да не може да издржи више ту топлоту, та пластика и пластика којом је обложено се упали - започео је Зрнић.
Он сугерише на јаче претвараче, односно пуњаче.
- Да се то не би дешавало морате имати јаче претвараче, веће снаге, а снага се мјери у ватима, значи што више да има вати, да би те сијалице које он обезбјеђује са напоном имале добро напајање - говори Зрнић.
