Најјефтинији Мерцедес се неће правити у Њемачкој

Прошло је мање од годину дана откако је Мерцедес најавио гашење А-Класе у оквиру смањења понуде компактних модела - али сада стиже изненађење.
Улазни модел њемачке марке остаје у производњи до 2028. године.
Једина велика промјена је то што више неће носити ознаку "Made in Germany", јер се производња од другог квартала сели из фабрике у Растату у погон у Кечкемету у Мађарској, преноси Б92.
Одлуку је потврдио портпарол Мерцедеса у изјави за њемачки пословни лист "Automobilwoche", а разлог је ослобађање производних капацитета у Растату, гдје се производе нови CLA и CLA Shooting Brake, преноси Мотор1.
Осим тога, иста фабрика ће од 2027. године склапати и нову генерацију GLA модела, доступну са класичним моторима и електричним погоном, који ће заменити данашњи EQA у оквиру спајања ICE и EV понуде.
Када производња буде окончана 2028. године, А-Класа ће имати пуних десет година стажа.
Иако првобитно није била планирана замјена, Мерцедес припрема нови улазни модел испод CLA. Још није познато да ли ће се продавати у САД-у, где је А-Класа повучена након модела за 2022. годину.
