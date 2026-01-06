Овај ауто кошта око 800 евра и троши мање него што мислите

Извор:
Информер
06.01.2026
20:45
На домаћем тржишту половних аутомобила посљедњих мјесеци примјећује се необичан тренд у којем многи траже некада популарни "рено лагуну", како због цијене, тако и због квалитета.
"Рено лагуна", некадашња породична лимузина средње класе, поново улази у фокус купаца, и то по цијени која често не прелази 800 евра.
Аутомобил који је у вријеме свог изласка важио за озбиљног конкурента њемачким моделима данас се продаје за износ који је до прије неколико година био резервисан за градске мини-аутомобиле. Управо та комбинација ниске цијене, комфора и солидне потрошње горива разлог је због ког Лагуну све чешће виђамо на огласима са ознаком "брзо продато".
Главни адут овог модела лежи у дизел моторима, нарочито варијантама 1.9 дЦи и старијим 2.2 дТи, који су познати по томе да на отвореном путу троше и испод пет литара на сто километара.
У реалним условима градске вожње потрошња остаје у границама разумног, што је за данашње цијене горива пресудан фактор. Многи возачи истичу да се "лагуна", упркос годинама, понаша стабилно на дужим релацијама и да без проблема подноси свакодневну употребу, што је чини атрактивном за оне којима је потребан поуздан аутомобил за посао или путовања.
Иако се ради о возилу старијем од две деценије, "лагуна" и даље нуди ниво удобности који се ријетко среће у овом цјеновном рангу. Пространа унутрашњост, мекано вјешање и солидна звучна изолација дају јој предност у односу на мање и једноставније моделе који се такође нуде за сличан новац.
Управо зато многи купци су спремни да зажмире на естетске недостатке или ситна улагања, рачунајући да за релативно мало новца добијају аутомобил који је и даље пријатан за вожњу.
Наравно, куповина "лагуне" за 800 евра захтијева опрез и добру провјеру техничког стања, јер су у оптицају примјерци са великом километражом. Ипак, када се пронађе очуван примјерак, овај "рено" се показује као рационалан избор у времену када је сваки динар важан.
Ниска потрошња горива, повољни делови и удобност коју нуди објашњавају зашто се "лагуна" тихо, али сигурно, враћа на путеве Србије и зашто је многи називају једним од најисплативијих половних аутомобила у свом цијеновном разреду, преноси Информер.
