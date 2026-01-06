Logo
Large banner

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

Извор:

АТВ

06.01.2026

16:08

Коментари:

0
Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској
Фото: СРНА

Ово нам је традиционално окупљање у насељу Паприковац око цркве, поводом Бадњег дана и Бадње вечери чекајући надолазећи Божић, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Желим свим нашим грађанима који су вјерујући народ да честитам ове празнике. Желим да проведу и Бадње вече и сутрашњи Божић у породичној срећи, посебно у добром здрављу. Да сви заједно живимо у стабилној и јакој Републици Српској и мислим да то и јесте наше опредјељење - поручила је Цвијановићева.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Савјети

Да ли положајник мора да буде мушко?

Истиче да оваква окупљања имају свечани карактер али исто тако показују способност народа да задржи свој идентитет, своју вјеру и традицију, те како каже, и да увијек буде окупљен око важних празника.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Миловановић: Очекује се још један талас повећања водостаја низводно од ХЕ "Зворник"

Друштво

Миловановић: Очекује се још један талас повећања водостаја низводно од ХЕ "Зворник"

42 мин

0
Трнинић: Битно успорити проток Пиве како не би Дрина даље расла

Друштво

Трнинић: Битно успорити проток Пиве како не би Дрина даље расла

45 мин

0
Снијег и лед парализовали Европу, има преминулих: Отказано на стотине летова

Свијет

Снијег и лед парализовали Европу, има преминулих: Отказано на стотине летова

59 мин

0
Риба пост посна трпеза

Савјети

Шта треба да се нађе на трпези за Бадњи дан?

1 ч

0

Више из рубрике

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Република Српска

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

1 ч

0
Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво

Република Српска

Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво

2 ч

3
Стевандић унио бадњак у Народну скупштину

Република Српска

Стевандић унио бадњак у Народну скупштину

3 ч

1
Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

Република Српска

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

У добојској болници забрањене посјете пацијентима

16

24

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

16

08

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

16

01

Повратак кући: Има ли пута када су разрушене све стазе?

16

00

Да ли положајник мора да буде мушко?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner