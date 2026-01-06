Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

Извор:
АТВ
06.01.2026
16:08
Коментари:0
Ово нам је традиционално окупљање у насељу Паприковац око цркве, поводом Бадњег дана и Бадње вечери чекајући надолазећи Божић, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Желим свим нашим грађанима који су вјерујући народ да честитам ове празнике. Желим да проведу и Бадње вече и сутрашњи Божић у породичној срећи, посебно у добром здрављу. Да сви заједно живимо у стабилној и јакој Републици Српској и мислим да то и јесте наше опредјељење - поручила је Цвијановићева.
Савјети
Да ли положајник мора да буде мушко?
Истиче да оваква окупљања имају свечани карактер али исто тако показују способност народа да задржи свој идентитет, своју вјеру и традицију, те како каже, и да увијек буде окупљен око важних празника.
Друштво
42 мин0
Друштво
45 мин0
Свијет
59 мин0
Савјети
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
08
16
01
16
00
Тренутно на програму