Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић упутила је, поводом празника Христовог рођења – Божића, честитку Његовој светости патријарху српском Порфирију, митрополитима, епископима, свештенству, монаштву и цјелокупном православном народу српском, као и свим православним вјерницима који празнују по Јулијанском календару.
- Божић као најрадоснији хришћански празник подсјећа нас на значај заједништва, породице и пријатељства, на слављење Христовог рођења као симбола новог почетка, наде и живота, уз поштовање наше вјековне традиције - истакла је Тришић Бабић у честитки.
У саопштењу из Кабинета предсједника Републике наводи се да је Тришић Бабић пожељела да овај сверадосни празник донесе здравље, мир, љубав и благостање у све домове, те да дух Божића ојача породичне вриједности, солидарност и хуманост.
- Поздрављам вас традиционалним хришћанским поздравом – Мир Божији, Христос се роди! - наводи се у честитки вршиоца дужности предсједника Српске Ане Тришић Бабић.
Српска православна црква прославиће сутра Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.
Божић се слави три дана, а вјерници се поздрављају са "Мир Божији - Христос се роди", уз отпоздрав "Ваистину се роди".
