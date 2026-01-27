Политичарка пуцала на икону Исуса и Марије - сада пред судом

Извор:
АТВ
27.01.2026
22:57
Санија Амети (34), швајцарска политичка активисткиња и одборница у Цириху, суочава се са судским поступком због оптужби за богохуљење након што је пуцала из ваздушне пушке на икону Исуса и Марије.
Процес почиње у сриједу, 28. јануара пред Окружним судом у Цириху, а њој се на терет ставља кривично дјело повреде слободе вјероисповијести и богохуљење.
Према мишљењу правних стручњака које су контактирали швајцарски медији, вјероватно ће услиједити осуђујућа пресуда. Бивши савезни судија оцијенио је да је случај „изузетно необичан“ и да ће суд морати да избалансира између слободе изражавања и заштите вјерских осјећања.
С друге стране, сама Амети очекује ослобађајућу пресуду.
Подсјетимо, Санија Амети била је главни актер скандала претпрошле године када је вјежбајући пуцање изрешетала слику Богородице с Исусом.
Амети је након тога детаљно коментарисала инцидент. Своју објаву на Инстаграму описала је као „глупу“ и рекла да се стиди. Након инцидента, избила је бурна реакција против Аметијеве.
"Дуго се нисам усуђивала да изађем из куће", рекла је тада.
У међувремену, она је поднијела оставку на мјесто вођства Зелених либерала у Цириху и постала независна политичка активисткиња.
Швајцарски медији писали су да је Амети рођена у БиХ, а да је Швајцарску с родитељима дошла као избјеглица 1995. године. Неки спомињу и њене везе с Приштином. У Швајцарској је од своје треће године. Отац јој је прије рата био професор биологије и политичар у ондашњој СФРЈ.
Дипломирала је 2011. године на Кантоналној школи у Цириху, а затим завршила право на Универзитету у овом граду са радом на тему сајбер безбједности. Током политичке каријере се истицала оштрим ставовима и по питању Русије, али и разних закона Швајцарске. Била је оштра према одлуци грађана на референдуму 2021. да муслиманке не смију да прекривају лице у јавности.
Уколико буде осуђена, казна може укључивати новчану санкцију или условну казну затвора. Али, свакако ће имати политичке посљедице јер је овај случај већ утицао на њен кредибилитет као политичке активисткиње и одборнице у Цириху.
