Опет умијешана ИЦЕ: Нова пуцњава у Америци

27.01.2026
20:51
Једна особа је рањена у инциденту у који је била укључена Гранична патрола САД у Аризони у уторак, саопштила је портпарол Шерифовог одјељења округа Пима.
Особа, чији идентитет није објављен, погођена је у јужном дијелу округа Пима, око 7.30 часова ујутру, наводи се у саопштењу Ватрогасног округа Санта Рита. Ватрогасна служба је саопштила да је особа превезена у болницу у критичном стању, јавља "НБЦ Њуз".
Околности које су довеле до инцидента нису одмах биле јасне. Нема информација да ли је неко из редова органа реда повређен у овом догађају.
Министарство унутрашње безбједности није одмах одговорило на захтјев за коментар.
Екипе Ватрогасног округа Санта Рита и Американ Медикал Респонс пружиле су медицинску помоћ особи на лицу мјеста, наводи се у саопштењу.
"Брига о пацијенту је предата локалном медицинском хеликоптеру ради брзог транспорта у регионални траумацентар", саопштила је ватрогасна служба.
"Инцидент је и даље предмет активне истраге органа реда", додали су.
Ова пуцњава догодило се само три дана након што је Гранична патрола убила Алекса Претија у Минеаполису и неколико недјеља након што је службеник Службе за имиграцију и царину пуцао и убио Рене Гуд. Убиства Претија и Гуд изазвала су протесте широм САД и довела до критика Министарства унутрашње безбједности, укључујући позиве за смјену секретарке Кристи Ноем.
Савезни имиграциони службеници упуцали су 12 људи од септембра, откако је Министарство унутрашње безбједности појачало операције депортације широм земље.
