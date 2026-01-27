Logo
Њемачкој хитно потребни страни радници

27.01.2026

17:47

Фото: Pixabay

Њемачкој су хитно потребни страни радници да би попунили многа отворена радна мјеста, изјавила је министарка рада Барбел Бас.

"Њемачкој економији су потребни људи који развијају нове идеје, управљају багерима или раде у производњи", рекла је Басова на конференцији о миграцијама и раду у Берлину.

Она је указала да у многим секторима и регијама нема довољно квалификованих радника, преноси агенција ДПА.

"Чак и ако искористимо сав потенцијал наше домаће квалификоване радне снаге, то неће бити довољно", нагласила је Басова и додала да Њемачка зато мора да ради на привлачењу квалификованих радника из земаља изван ЕУ.

Обрушио се плафон на згради у Живиницама

Градови и општине

Трагедија избјегнута за длаку: Обрушио се дио плафона

Она је указала да Њемачка има жестоку конкуренцију у другим земљама које имају сличне демографске проблеме.

Басова каже да три милиона незапослених у Немачкој не могу да попуне сва празна радна мјеста.

"Незапослени заваривач у Килу не може једноставно да замијени медицинску сестру у Констанцу", описала је Басова сликовито актуелну ситуацију.

Према статистици Федералне агенције за запошљавање, мање од једног од 10 запослених у Њемачкој био је странац у 2015. години.

