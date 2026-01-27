Смртоносни вирус изазива панику: Појачана провјера на аеродромима и граничним прелазима

27.01.2026
Појава смртоносног вируса Нипа у Западном Бенгалу у Индији изазива забринутост широм Азије, што доводи до појачаних провјера на аеродромима и граничним прелазима.
Тајланд је почео провјеравати путнике који долазе из Западног Бенгала на аеродромима Суварнабхуми, Дон Муеанг и Пукет, док је Непал увео сличне мјере на аеродромима у Катмандуу и на копненим границама.
Тајван разматра класификацију Нипе као болести категорије 5 која се мора пријавити, што захтијева хитно пријављивање и строге мјере контроле.
Избијање је започело раније овог мјесеца када се пет здравствених радника у Западном Бенгалу заразило вирусом, од којих је један у критичном стању.
Власти су ставиле у карантену око 110 особа које су биле у контакту с њима.
Вирус, који природно преносе воћни шишмиши, а понекад и свиње, може пријећи на људе, а затим се ширити с особе на особу, често блиским контактом или контаминираном храном.
Стопе смртности су алармантно високе, у распону од 40 до 75 одсто, а не постоји инјекција или одобрени третман.
Моноклонска антитијела се набављају, али залихе су ограничене, што здравствене системе оставља рањивима, преноси "Новините".
