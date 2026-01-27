Logo
Large banner

Смртоносни вирус изазива панику: Појачана провјера на аеродромима и граничним прелазима

27.01.2026

15:24

Коментари:

0
Смртоносни вирус изазива панику: Појачана провјера на аеродромима и граничним прелазима
Фото: Pixabay/MasterTux

Појава смртоносног вируса Нипа у Западном Бенгалу у Индији изазива забринутост широм Азије, што доводи до појачаних провјера на аеродромима и граничним прелазима.

Тајланд је почео провјеравати путнике који долазе из Западног Бенгала на аеродромима Суварнабхуми, Дон Муеанг и Пукет, док је Непал увео сличне мјере на аеродромима у Катмандуу и на копненим границама.

Тајван разматра класификацију Нипе као болести категорије 5 која се мора пријавити, што захтијева хитно пријављивање и строге мјере контроле.

Избијање је започело раније овог мјесеца када се пет здравствених радника у Западном Бенгалу заразило вирусом, од којих је један у критичном стању.

Седам навијача погинуло у судару комбија и камиона

Фудбал

Први снимак након језиве несреће у којој је страдало 7 навијача

Власти су ставиле у карантену око 110 особа које су биле у контакту с њима.

Вирус, који природно преносе воћни шишмиши, а понекад и свиње, може пријећи на људе, а затим се ширити с особе на особу, често блиским контактом или контаминираном храном.

Стопе смртности су алармантно високе, у распону од 40 до 75 одсто, а не постоји ин‌јекција или одобрени третман.

Моноклонска антитијела се набављају, али залихе су ограничене, што здравствене системе оставља рањивима, преноси "Новините".

Подијели:

Тагови:

virus

Azija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лажни полицајци украли 10.000 евра

Свијет

Лажни полицајци украли 10.000 евра

45 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Драматично: Огромно клизиште гута град, људи хитно евакуисани, призори су језиви

53 мин

0
Путин положио цвијеће на споменик поводом 82. годишњице пробоја опсаде Лењинграда

Свијет

Путин положио цвијеће на споменик поводом 82. годишњице пробоја опсаде Лењинграда

59 мин

0
Орбан: Брисел гура цијелу Европу у дуг зарад финансирања Кијева

Свијет

Орбан: Брисел гура цијелу Европу у дуг зарад финансирања Кијева

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

15

44

Уживајте док можете: Нова промјена времена стиже ускоро

15

41

Сијарто: Украјински амбасадор позван на разговор због мијешања у изборе

15

40

Цвијановић: Политичко Сарајево жели дестабилизовати Српску

15

34

Како да ријешите сукоб у љубавној вези? Ово су најбољи начини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner