Logo
Large banner

Путин положио цвијеће на споменик поводом 82. годишњице пробоја опсаде Лењинграда

Извор:

Спутник Србија

27.01.2026

14:52

Коментари:

0
Путин положио цвијеће на споменик поводом 82. годишњице пробоја опсаде Лењинграда
Фото: Телеграм/Спутник Србија

Предсједник Русије Владимир Путин положио је цвијеће на споменик „Гранични камен“ на Невском петачку, мостобрану на лијевој обали ријеке Неве, на 82. годишњицу пробоја блокаде Лењинграда.

Овај мостобран је постао симбол чврстине и храбрости совјетских војника у бици за Лењинград и одиграо кључну улогу у успјеху операције „Искра“ у јануару 1943. године.

Руски лидер такође је посјетио Пискаревско меморијално гробље у Санкт Петербургу, гдје је положио венац на споменик „Мајка домовина“, посвећен жртвама опсаде Лењинграда.

Путин је, такође, положио цвијеће на гроб свог брата Виктора који је преминуо кад дијете у опкољеном Лењинграду.

Путин је на комеморативним догађајима носио ленту Лењинградске побједе на реверу капута.

Лента Ленињ градске побједе састоји се од две боје: маслинасте, која симболизује побједу, и зелене, која представља живот.

У ноћи 20. септембра 1941. године, батаљон 115. стрељачке дивизије, користећи рибарске чамце и импровизоване сплавове из области Невске Дубровке, успио је да се пребаци на лијеву обалу Неве и изненадним нападом потисне Нијемце са њихових предњих положаја, утврдивши се на малом дијелу приобалног земљишта. Битка за ове територије постала је позната као Невски пјатачок и трајала је до 1943. године.

На мјесту борби 1972. године откривен је споменик под називом „Гранични камен“. На обелиску су исписане ријечи Роберта Рождественског: „Ви, живи, знате да ми нисмо хтјели да напустимо ову земљу и нисмо отишли. Стајали смо до смрти крај мрачне Неве. Погинули смо да бисте ви живјели“.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

пробој опсаде Лењинграда

Годишњица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Трамп је добио позив да посјети Русију": Хоће ли у Москву?

Свијет

"Трамп је добио позив да посјети Русију": Хоће ли у Москву?

1 д

0
Путин нема намјеру да се повуче

Свијет

Путин нема намјеру да се повуче

3 д

0
Џош Груенбаум човјек на преговорима са Путином

Свијет

Kо је Џош Груенбаум: Од "анонимуса" до састанка са Путином

4 д

0
Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

Свијет

Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

4 д

0

Више из рубрике

Орбан: Брисел гура цијелу Европу у дуг зарад финансирања Кијева

Свијет

Орбан: Брисел гура цијелу Европу у дуг зарад финансирања Кијева

1 ч

0
Платформе Мета, Тикток и Јутјуб пред судом због нарушавања менталног здравља младих

Свијет

Платформе Мета, Тикток и Јутјуб пред судом због нарушавања менталног здравља младих

1 ч

0
Након састанка у Лондону поздрав Володимира Зеленског, Емануела Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца

Свијет

"Зеленски и Европљани представљају лицемјерје као храброст"

1 ч

0
Олуја „Чандра“ хара Уједињеним Краљевством: Затворено на стотине школа, блокирани главни путеви

Свијет

Олуја „Чандра“ хара Уједињеним Краљевством: Затворено на стотине школа, блокирани главни путеви

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

15

44

Уживајте док можете: Нова промјена времена стиже ускоро

15

41

Сијарто: Украјински амбасадор позван на разговор због мијешања у изборе

15

40

Цвијановић: Политичко Сарајево жели дестабилизовати Српску

15

34

Како да ријешите сукоб у љубавној вези? Ово су најбољи начини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner