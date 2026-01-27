Путин положио цвијеће на споменик поводом 82. годишњице пробоја опсаде Лењинграда

Извор:
Спутник Србија
27.01.2026
14:52
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин положио је цвијеће на споменик „Гранични камен“ на Невском петачку, мостобрану на лијевој обали ријеке Неве, на 82. годишњицу пробоја блокаде Лењинграда.
Овај мостобран је постао симбол чврстине и храбрости совјетских војника у бици за Лењинград и одиграо кључну улогу у успјеху операције „Искра“ у јануару 1943. године.
Руски лидер такође је посјетио Пискаревско меморијално гробље у Санкт Петербургу, гдје је положио венац на споменик „Мајка домовина“, посвећен жртвама опсаде Лењинграда.
Путин је, такође, положио цвијеће на гроб свог брата Виктора који је преминуо кад дијете у опкољеном Лењинграду.
Путин је на комеморативним догађајима носио ленту Лењинградске побједе на реверу капута.
Лента Ленињ градске побједе састоји се од две боје: маслинасте, која симболизује побједу, и зелене, која представља живот.
У ноћи 20. септембра 1941. године, батаљон 115. стрељачке дивизије, користећи рибарске чамце и импровизоване сплавове из области Невске Дубровке, успио је да се пребаци на лијеву обалу Неве и изненадним нападом потисне Нијемце са њихових предњих положаја, утврдивши се на малом дијелу приобалног земљишта. Битка за ове територије постала је позната као Невски пјатачок и трајала је до 1943. године.
На мјесту борби 1972. године откривен је споменик под називом „Гранични камен“. На обелиску су исписане ријечи Роберта Рождественског: „Ви, живи, знате да ми нисмо хтјели да напустимо ову земљу и нисмо отишли. Стајали смо до смрти крај мрачне Неве. Погинули смо да бисте ви живјели“.
