Орбан: Брисел гура цијелу Европу у дуг зарад финансирања Кијева

Извор:

СРНА

27.01.2026

14:29

Коментари:

0
Орбан: Брисел гура цијелу Европу у дуг зарад финансирања Кијева
Фото: Танјуг/АП

Брисел гура цијелу Европу у дуг зарад финансирања Украјине, истакао је премијер Мађарске Виктор Орбан.

Он је у објави на Фејсбуку нагласио да европске земље никада неће добити назад новац који Европска комисија жели да се да Украјини, пошто Кијев неће платити дуг Европљанима.

Орбан је подсјетио да лидери ЕУ намјеравају да пошаљу више милијарди долара Кијеву уз помоћ заједничког зајма чланица блока.

Виктор Орбан

Свијет

Оштра порука Орбана Зеленском

"Тај план не подржава само руководство у Бриселу, већ и мађарска опозициона странка Тиса. Они кажу да је то зајам који ће бити враћен. Ја кажем: "Дајте да Тиса побиједи на изборима као што ће Украјинци вратити тај зајам", поручио је Орбан.

Виктор Орбан

Мађарска

Брисел

Европа

Кијев

Коментари (0)
