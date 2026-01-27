Опала продаја вотке у Русији

Извор:
Продаја вотке у Русији пала је за 3,6 одсто у 2025. години у поређењу са 2024. годином.
Укупна продаја алкохолних пића у Русији у 2025. години износила је 205,798 милиона декалитара, што је смањење од 9,3 одсто у односу на 2024. годину, јављају РИА Новости, позивајући се на Федералну службу за регулисање тржишта алкохола и дувана.
Укупна продаја жестоких пића са преко 9 посто алкохола смањена је за 1,1 одсто у 2025. години.
Продаја коњака је смањена за 9,2 одсто, продаја вина за 1,9 одсто, а пjенушавих вина за 3,2 одсто.
Продаја ликерних вина смањена је за 10,7 одсто.
Продаја пића са ниским садржајем алкохола пала је за 87,3 одсто на 1,526 милиона декалитара.
