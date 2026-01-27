Logo
Опала продаја вотке у Русији

Извор:

РТ Балкан

27.01.2026

12:34

Коментари:

0
Продаја вотке у Русији пала је за 3,6 одсто у 2025. години у поређењу са 2024. годином.

Укупна продаја алкохолних пића у Русији у 2025. години износила је 205,798 милиона декалитара, што је смањење од 9,3 одсто у односу на 2024. годину, јављају РИА Новости, позивајући се на Федералну службу за регулисање тржишта алкохола и дувана.

Укупна продаја жестоких пића са преко 9 посто алкохола смањена је за 1,1 одсто у 2025. години.

Продаја коњака је смањена за 9,2 одсто, продаја вина за 1,9 одсто, а пjенушавих вина за 3,2 одсто.

Alkohol pijanac

Свијет

Најмање 25 мртвих због лажне вотке, ухапшена васпитачица

Продаја ликерних вина смањена је за 10,7 одсто.

Продаја пића са ниским садржајем алкохола пала је за 87,3 одсто на 1,526 милиона декалитара.

вотка

Русија

продаја

