Бијела кућа демантовала писање "Фајненшел тајмса"

27.01.2026

10:39

Бијела кућа демантовала писање "Фајненшел тајмса"
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Бијела кућа демантује извјештај листа "Фајнаншел тајмс" да ће Украјина морати да се одрекне територија у замјену за безбједносне гаранције од САД, саопштила је портпарол Бијеле куће Ана Кели.

- Штета што "Фајненшел тајмс" дозвољава злонамјеним актерима да анонимно лажу како би исмијавали мировни процес, који је у сјајној позицији након историјског трилатералног састанка у Абу Дабију током викенда - рекла је Келијева "Фајненшел тајмсу".

Неименовани извор упознат са ставом САД изјавио је да Вашингтон не покушава да натјера Украјину на било какве територијалне уступке, уз напомену да безбједносне гаранције које би Вашингтон могао да понуди зависе од става Москве и Кијева.

"Фајненшел тајмс" објавио је раније данас да су САД поручиле Кијеву да ће добити америчке безбједносне гаранције само ако се прво одрекне територија.

Таг:

Bijela kuća

