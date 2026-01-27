Logo
"Видовита" Италијанка која је користила кип из Међугорју иде на суд

Извор:

Агенције

27.01.2026

10:01

Италијанка варала народ да јој се указала Госпа
Фото: Instagram/leggo.it

Гисела Кардија која се представљала као видовњак, позната по томе што је најављивала "указања" Дјевице Марије у мјесту Тревињано и то помоћу кипа купљеног у Међугорју, појавиће се пред судом у априлу мјесецу.

Суд у Чивитавекији потврдио је данас да ће суђење почети 7. априла, а она и супруг се терете за тешку превару, пренијели су италијански медији.

Након двогодишње истраге покренуте на основу више пријава наводних жртава преваре, Тужилаштво тврди да је пар лажирао „указања“ Дјевице и предвиђао „будуће катаклизме, попут земљотреса“, како би добио донације за култ Дјевице из Тревињана.

Њено право име је Марија Ђузепа Скарпула и у прошлости је имала проблема са законом.

Како преносе италијански медији, кип је купила у познатом поклоничком мјесту Међугорје у БиХ, а кип је касније уклоњен по налогу полиције и Цркве.

Пар је наводно прикупио 365.000 евра захваљујући мјесечним указањима која су годинама привлачила стотине људи у Тревињано Романо.

Међутим, прошле године, Ватикан је потврдио декрет локалног бискупа којим се наводи да указања нису натприродна и упозорио вјернике да не организују нити присуствују окупљањима на мјесту наводног указања.

Кардија, поријеклом са Сицилије, преселила се у Тревињано након што је 2013. године у својој родној регији осуђена на двије године условне казне због банкрота фирме. Након посјете БиХ са собом је донијела кип, око којег је поставила импровизовано светилиште те тврдила да кип Дјевице Марије плаче крваве сузе.

Такође је сваког првог у мјесецу организовала окупљања на ливади изван града, поред језера Браћано сјеверно од Рима, гдје је тврдила да се Госпа указује присутнима. Кардија је преносила наводне поруке од Марије, укључујући упозорења о ђаволу који припрема катастрофе попут уништења Рима у земљотресу и преузимања Католичке цркве од стране комунизма.

Поред тога, Кардиа и њени сљедбеници имали су интернет страницу на којој су сваког мјесеца објављивали наводне поруке Дјевице Марије, заједно са банковним упутствима за уплату донација.

