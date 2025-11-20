Logo
Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије

20.11.2025

21:05

Свештеник на подручју Задра неправоснажно је осуђен на три године и десет мјесеци затвора због више кривичних дјела у вези са педофилијом.

Њему је на терет стављено упознавање дјеце с порнографијом, искориштавање дјеце за порнографију и покушај полне злоупотребе дјетета млађег од петнаест година.

Хроника

Хроника

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

Осуђеном је продужено трајање истражног затвора због опасности од понављања дјела, саопштено је из Општинског суда у Задру, преноси ХРТ.

У поступку је због заштите дјетета жртве, суђење је одржано без присуства медија. Оптужени је одлуком надбискупа још у септембру прошле године разријешених свих дужности, саопштила је Задарска надбискупија. Додају да ће након правоснажне пресуде спровести одговарајући црквени кривични процес и изражавају дубоко жаљење и саосјећање према жртвама злостављања.

Позивају све који имају сазнања о могућим случајевима злостављања да то одмах пријаве мјеродавним институцијама.

