Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

01.01.2026

15:51

Фото: Ustupljena fotografija

Покренута је хуманитарна акција за Вука Малог из Рекавица код Бањалуке, који болује од Дишенове мишићне дистрофије, тешког и прогресивног обољења које је код њега у поодмаклој фази.

Због изузетно тешког здравственог стања, Вук не похађа школу и потпуно је везан за кревет.

Његове виталне функције зависе од медицинских апарата – дише уз помоћ респиратора, а храни се путем ПЕГ-а (гастростоме).

Његово стање захтијева његу која одговара условима интензивне болничке његе, али се она одвија у кућним условима. О Вуку непрекидно, 24 сата дневно, брину његови родитељи, који због сталне и захтјевне његе нису у могућности да се запосле и остварују редовне приходе.

Путем хуманитарног броја 1414, грађани могу донирати 1 КМ и на тај начин дати свој допринос у борби овог дјечака са тешким здравственим стањем.

Циљ хуманитарне акције је прикупљање средстава за набавку неопходног медицинског материјала, посебне медицинске исхране, потрошног материјала за респиратор и ПЕГ, као и за покривање високих трошкова кућног лијечења и његе, који далеко премашују финансијске могућности породице.

Свака помоћ, ма колико мала била, значи корак ка достојанственијем и сигурнијем животу за Вука и његову породицу.

Осим путем хуманитарног броја, помоћ је могуће упутити и уплатом на рачун:

Аддико Банк

На име мајке: Бојана Мали

Број рачуна: 5520221726965839

Хуманитарна акција

humanitarna pomoć

Вук Мали

