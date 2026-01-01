Српску за 11 мјесеци посјетило скоро пола милиона туриста

Извор:
СРНА
01.01.2026
14:02
Коментари:0
У Републици Српској су током 11 мјесеци лани регистрована 477.944 доласка и 1.125.259 ноћења туриста, речено је Срни у републичкој Туристичкој организацији у којој очекују да је, уз податке из децембра, остварено више од пола милиона долазака у Српску.
Поредећи податке за 11 мјесеци лани, у односу на исти период претпрошле године, остварен је раст од 20.383 доласка и 29.527 ноћења у Републици Српској, односно 4,5 одсто више долазака и 2,7 одсто више ноћења.
Сарадник за односе са јавношћу у Туристичкој организацији Санела Шимун изјавила је да је број ноћења у планинским мјестима повећан од 5,9 одсто, док су бањска мјеста забиљежила смањење од 1,4 одсто.
''Остала туристичка мјеста су забиљежила повећање од 3,5 одсто - то су друга мјеста која посједују атрактивне факторе као што су климатски, културно-историјски, те ријечна и језерска мјеста'', рекла је Шимунова и додала да су се гости током 11 мјесеци лани у просјеку задржавали 2,4 дана.
Друштво
У Српској попуњени туристички капацитети: Очекује се богат програм за све генерације
Шимунова је навела да су, као и претходне године, највећу посјету, осим домаћих туриста, остварили гости из окружења - Србије, Хрватске, Словеније и Црне Горе, док се од осталих земаља истичу Турска, Њемачка, Аустрија, Кина и Италија.
Према ријечима Шимунове, домаћи туристи су највећи број ноћења остварили у бањским мјестима, затим слиједе остала туристичка која посједују атрактивне факторе, па планинска и остала мјеста, која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај.
''Страни туристи су највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим у бањским, па планинским мјестима'', рекла је Шимунова.
Најновије
Најчитаније
15
53
15
51
15
45
15
37
15
32
Тренутно на програму