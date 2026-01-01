Logo
Large banner

Српску за 11 мјесеци посјетило скоро пола милиона туриста

Извор:

СРНА

01.01.2026

14:02

Коментари:

0
Српску за 11 мјесеци посјетило скоро пола милиона туриста
Фото: Срна

У Републици Српској су током 11 мјесеци лани регистрована 477.944 доласка и 1.125.259 ноћења туриста, речено је Срни у републичкој Туристичкој организацији у којој очекују да је, уз податке из децембра, остварено више од пола милиона долазака у Српску.

Поредећи податке за 11 мјесеци лани, у односу на исти период претпрошле године, остварен је раст од 20.383 доласка и 29.527 ноћења у Републици Српској, односно 4,5 одсто више долазака и 2,7 одсто више ноћења.

Сарадник за односе са јавношћу у Туристичкој организацији Санела Шимун изјавила је да је број ноћења у планинским мјестима повећан од 5,9 одсто, док су бањска мјеста забиљежила смањење од 1,4 одсто.

''Остала туристичка мјеста су забиљежила повећање од 3,5 одсто - то су друга мјеста која посједују атрактивне факторе као што су климатски, културно-историјски, те ријечна и језерска мјеста'', рекла је Шимунова и додала да су се гости током 11 мјесеци лани у просјеку задржавали 2,4 дана.

Градска управа-Бањалука

Друштво

У Српској попуњени туристички капацитети: Очекује се богат програм за све генерације

Шимунова је навела да су, као и претходне године, највећу посјету, осим домаћих туриста, остварили гости из окружења - Србије, Хрватске, Словеније и Црне Горе, док се од осталих земаља истичу Турска, Њемачка, Аустрија, Кина и Италија.

Према ријечима Шимунове, домаћи туристи су највећи број ноћења остварили у бањским мјестима, затим слиједе остала туристичка која посједују атрактивне факторе, па планинска и остала мјеста, која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај.

''Страни туристи су највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим у бањским, па планинским мјестима'', рекла је Шимунова.

Подијели:

Тагови:

turisti

Република Српска

Нова година

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У суботу нам стиже снијег, температура и до -7 степени

Друштво

У суботу нам стиже снијег, температура и до -7 степени

2 ч

0
Папрене казне на границама: Шта смијете, а шта не смијете уносити у ЕУ

Друштво

Папрене казне на границама: Шта смијете, а шта не смијете уносити у ЕУ

2 ч

0
Гужва на граничом прелазу Градишка

Друштво

Гужве на више граничних прелаза са Хрватском

3 ч

0
Заједно су пуних 75 година: Ово је њихов рецепт за дуг и срећан брак

Друштво

Заједно су пуних 75 година: Ово је њихов рецепт за дуг и срећан брак

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

53

Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

15

51

Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

15

45

Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

15

37

Снимак са скандалозног дочека: Ево шта је Весна Ђогани урадила када је сазнала да су остали без пара

15

32

"Кључа" у Холандији: Драматична новогодишња ноћ, полиција каже да је ниво насиља "незапамћен"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner