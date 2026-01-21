У Крагујевцу произведени први примјерци бензинца "гранде панда"

Извор:
У фабрици "Фијат-Крајслер аутомобили Србија" у Крагујевцу произведени су први примјерци аутомобила "гранде панда" са бензинским мотором.
Предсједник Самосталног синдиката овог произвођача Иван Ристић рекао је да је ово уобичајен процес у припремама за почетак серијске производње и додао да се паралелно с тим производи и "ситроен Ц3".
Компанија Стелантис, чије је дио и фабрика "Фијат-Крајслер аутомобили Србија" у Крагујевцу, прошле године најавила је да ће, послије електричног и хибридног модела возила "гранде панда", чија је производња почела 2024, на тржиште почетком ове године избацити и модел са бензинским мотором.
"За електричном и хибридном "гранде пандом" влада велико интересовање на домаћем и иностраном тржишту и верујемо да ће тако бити и са бензинским моделом, пошто је јефтинији. Цена основног модела биће око 15.500 евра", рекао је Ристић за Тањуг.
Истакао је да фабрика тренутно ради у три смјене и да каткад има само краткотрајних застоја због добављача дијелова, који не могу увек да подмире потребе производње.
