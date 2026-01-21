Logo
Large banner

Ово су најчешћи саобраћајни прекршаји: Казне су драконске, а можете и на робију

Извор:

Информер

21.01.2026

11:29

Коментари:

0
Ово су најчешћи саобраћајни прекршаји: Казне су драконске, а можете и на робију
Фото: Unsplash

Возачи у Србији најчешће праве саобраћајне казне које се односе на прекорачење брзине, невезивање појаса, употребу мобилног телефона и неуступање првенства. Све саобраћајне казне током 2026. године биће знатно строжије него раније.

Саобраћајне казне у износу од 3.000 до 5.000 динара у Србији се у кидају, па ће се најчешћи прекршаји плаћати знатно више. Поред новчаних казни, већина прекршаја носи казнене поене који се сабирају у возачкој евиденцији. Уколико возач пређе дозвољени број поена, возачка дозвола се одузима.

Уколико се догоди понављање озбиљног саобраћајној прекршаја, могуће је привремено или трајно одузимање возила.

Најчешћи прекршај возача у Србији јесте прекорачење брзине.

  • Прекорачење до 10 километара по часу, кажњава се новчаном казном од око 10.000 динара.
  • Прекорачење од 10 до 20 километара по часу, кажњава се новчаном казном од око 15 000 динара.
  • Прекорачење од 20 до 30 километара по часу, кажњава се новчаном казном од око 20 000 динара.

За велике прекршаје брзина, више од неколико десетина километара по часу, поготово у насељеном мјесту, могу се изрицати и додатне санкције, као што су казнени поени, привремена забрана управљања возилом или чак затворска казна у најтежим случајевима (у случају екстремног прекорачења брзине).

Невезивање сигурносног појаса и коришћење телефона

Други на листи учесталости саобраћајних прекршаја које чине возачи у Србији јесу невезивање сигурносног појаса и коришћење мобилног телефона.

Ови прекршаји би убудуће могли имати најстроже казне, до 50 000 динара уз казнене поене.

Неуступање првенства

Неуступање првенства, најчешће другом возилу које даје мигавац на врху је листе честих саобраћајних прекршаја у Србији.

Овај саобраћајни прекршај платићете у износу од 6.000 до 20.000 динара.

Пролазак кроз црвено свјетло на семафору

Пролазак кроз црвено светло спада у озбиљније прекршаје и прописује се казна у износу од 20.000 до 40.000 динара (или затвор до 30 дана), 6 казнених поена и забрана управљања возилом.

Вожња под дејством алкохола

Вожња под утицајем алкохола такође је чест прекршај на путевима у Србији.

Уколико у организму возача буде уочено до 0,2 промила алкохола у крви, процјењује се блага алкохолисаност и кажњавају се возачи са пробном возачком дозволом, инфраструктури вожње, возачи у јавном саобраћају, возачи који превозе 8 или више лица, или опасне материје, кандидати за полагање вожње, лица која врше надзор над возачима са пробном дозволом.

  • Од 0,5 до 0,5 промила алкохола у крви, процјењује се као умјерена алкохолисаност и може резултирати опоменом или новчаном казном од 10.000 динара.
  • Од 0,5 до 0,8 промила алкохола у крви, процјењује се као средња алкохолисаност и укључује новчану казну од 10.000 до 20.000 динара, 6 казнених поена, забрану управљања возилом 3 мјесеца.
  • Од 0,8 д 0 1,2 промила алкохола у крви, процјењује се као висока алкохолисаност и ради се о озбиљном прекршају који укључује новчану казну од 20.000 до 40.000 динара, 8 казнених поена, забрану управљања возилом 4 мјесеца.
  • Од 1,2 до 1,6 промила алкохола у крви, процјењује се као тешка алкохолисаност, а од 1,6 до 2,0 промила за веома тешку. Ова два прекршаја са собом носе новчане казне од 100.000 до 120.000 динара или казна затвора до 15 дана, а ако је изазвана саобраћајна незгода онда је запрећена казна затвора до 45 дана односно новчана казна од 120.000 до 150.000 динара.

Такође, за тешку алкохолисаност предвиђено је 9 казнених поена, односно 11 уколико је изазвана саобраћајна незгода, а за веома тешку алкохолисаност предвиђено је 14 казнених поена, односно 16 ако је изазвана саобраћајна незгода.

Потпуна алкохолисаност захтјева више од 2,0 промила алкохола у крви и управљање возилом у том стању назива се насилничком вожњом. Предвиђена је затворска казна од 30 до 60 дана и новчана казна у износу од 120.000 до 140.000 динара или казна рада у јавном интересу са истом новчаном казном, као и изрицање 15 казнених поена и забрана управљања моторним возилом од најмање 9 мјесеци.

ЦИК БИХ-25122025

БиХ

ЦИК: Наредба о поновном контролном бројању и отварању врећа са гласачким материјалом

Уколико је у најтежем случају изазвана саобраћајна незгода, запријећене су строже казне и то затвор од 45 до 60 дана и новчана казна од 130.000 до 150.000 динара, или рад у јавном интересу и новчана казна у истом распону, као и изрицање 17 казнених поена и забрана управљања моторним возилом од најмање 10 мјесеци.

(Информер)

Подијели:

Тагови:

саобраћај

Казна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Од сутра припрема гласачких листића за поновљене изборе

БиХ

Од сутра припрема гласачких листића за поновљене изборе

1 ч

1
Упозорења логопеда на негативне посљедице дигиталних технологија на развој дјеце

Здравље

Упозорења логопеда на негативне посљедице дигиталних технологија на развој дјеце

1 ч

0
Свега ту може бити: Познати метеоролог објавио прогнозу до краја јануара

Друштво

Свега ту може бити: Познати метеоролог објавио прогнозу до краја јануара

1 ч

0

Више из рубрике

Ако вас "упецају" да носите ово током вожње слиједе драконске казне

Ауто-мото

Ако вас "упецају" да носите ово током вожње слиједе драконске казне

2 ч

0
Који половњаци су били најтраженији прошле године?

Ауто-мото

Који половњаци су били најтраженији прошле године?

2 д

0
Аутомобил у снијегу

Ауто-мото

Једно дугме никако не треба притискати док сте на залеђеном путу

2 д

0
Може ли стакло на аутомобилу да пукне на екстремној хладноћи?

Ауто-мото

Може ли стакло на аутомобилу да пукне на екстремној хладноћи?

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

12

44

Од данас на снази нове цијене горива

12

43

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

12

40

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

12

33

Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner