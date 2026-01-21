Ово су најчешћи саобраћајни прекршаји: Казне су драконске, а можете и на робију

Извор:
Информер
21.01.2026
11:29
Коментари:0
Возачи у Србији најчешће праве саобраћајне казне које се односе на прекорачење брзине, невезивање појаса, употребу мобилног телефона и неуступање првенства. Све саобраћајне казне током 2026. године биће знатно строжије него раније.
Саобраћајне казне у износу од 3.000 до 5.000 динара у Србији се у кидају, па ће се најчешћи прекршаји плаћати знатно више. Поред новчаних казни, већина прекршаја носи казнене поене који се сабирају у возачкој евиденцији. Уколико возач пређе дозвољени број поена, возачка дозвола се одузима.
Уколико се догоди понављање озбиљног саобраћајној прекршаја, могуће је привремено или трајно одузимање возила.
Најчешћи прекршај возача у Србији јесте прекорачење брзине.
За велике прекршаје брзина, више од неколико десетина километара по часу, поготово у насељеном мјесту, могу се изрицати и додатне санкције, као што су казнени поени, привремена забрана управљања возилом или чак затворска казна у најтежим случајевима (у случају екстремног прекорачења брзине).
Други на листи учесталости саобраћајних прекршаја које чине возачи у Србији јесу невезивање сигурносног појаса и коришћење мобилног телефона.
Ови прекршаји би убудуће могли имати најстроже казне, до 50 000 динара уз казнене поене.
Неуступање првенства, најчешће другом возилу које даје мигавац на врху је листе честих саобраћајних прекршаја у Србији.
Овај саобраћајни прекршај платићете у износу од 6.000 до 20.000 динара.
Пролазак кроз црвено светло спада у озбиљније прекршаје и прописује се казна у износу од 20.000 до 40.000 динара (или затвор до 30 дана), 6 казнених поена и забрана управљања возилом.
Вожња под утицајем алкохола такође је чест прекршај на путевима у Србији.
Уколико у организму возача буде уочено до 0,2 промила алкохола у крви, процјењује се блага алкохолисаност и кажњавају се возачи са пробном возачком дозволом, инфраструктури вожње, возачи у јавном саобраћају, возачи који превозе 8 или више лица, или опасне материје, кандидати за полагање вожње, лица која врше надзор над возачима са пробном дозволом.
Такође, за тешку алкохолисаност предвиђено је 9 казнених поена, односно 11 уколико је изазвана саобраћајна незгода, а за веома тешку алкохолисаност предвиђено је 14 казнених поена, односно 16 ако је изазвана саобраћајна незгода.
Потпуна алкохолисаност захтјева више од 2,0 промила алкохола у крви и управљање возилом у том стању назива се насилничком вожњом. Предвиђена је затворска казна од 30 до 60 дана и новчана казна у износу од 120.000 до 140.000 динара или казна рада у јавном интересу са истом новчаном казном, као и изрицање 15 казнених поена и забрана управљања моторним возилом од најмање 9 мјесеци.
Уколико је у најтежем случају изазвана саобраћајна незгода, запријећене су строже казне и то затвор од 45 до 60 дана и новчана казна од 130.000 до 150.000 динара, или рад у јавном интересу и новчана казна у истом распону, као и изрицање 17 казнених поена и забрана управљања моторним возилом од најмање 10 мјесеци.

