Logo
Large banner

Од сутра припрема гласачких листића за поновљене изборе

21.01.2026

11:20

Коментари:

1
Од сутра припрема гласачких листића за поновљене изборе
Фото: АТВ

Главни центар за бројање сутра ће у Сарајеву започети са припремом гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Републике Српске који ће 8. фебруара бити одржани на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ наводе да ће из врећа бити преузети гласачки листићи који нису искориштени 23. новембра на редовним бирачким мјестима у основним изборним јединицама Бијељина и Брчко дистрикт.

Ако неискориштених гласачких листића из ових изборних јединица не буде довољно, биће преузете и вреће са оним са свих редовних бирачких мјеста у основној изборној јединици Модрича.

За поновљене изборе биће потребно укупно 85.070 гласачких листића.

Из складишта ЦИК-а БиХ биће, уз полицијску пратњу, допремљене вреће са неискоришћеним гласачким листићима Главном центру за бројање.

Сви припремљени гласачки листићи биће до 26. јануара достављени штампарији ЦПА Тојшићи – Калесија ради штампања ознаке "поновни избори" на предњој страни, преко текста упутства о исправном начину гласања.

Поступак припреме гласачких листића у Главном центру за бројање почиње сутра у 10.00 часова и могу га пратити сви акредитовани посматрачи.

Главни центар за бројање из техничких је разлога премјештен у Центар за едукацију, у просторије ЦИК-а у Улици Данијела Озме 7 у Сарајеву, додају из ЦИК-а.

ЦИК БиХ донијела је 24. децембра одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Подијели:

Таг:

ЦИК БиХ

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

БиХ

Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

18 ч

0
Држављани БиХ више неће морати чекати на границама: ЕУ припрема рјешење

БиХ

Држављани БиХ више неће морати чекати на границама: ЕУ припрема рјешење

19 ч

0
Пола буџета ФБиХ иде на пензије

БиХ

Пола буџета ФБиХ иде на пензије

20 ч

0
Посланици данас одлучују о буџету

БиХ

Посланици данас одлучују о буџету

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

12

44

Од данас на снази нове цијене горива

12

43

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

12

40

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

12

33

Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner