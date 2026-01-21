Од сутра припрема гласачких листића за поновљене изборе

21.01.2026
11:20
Коментари:1
Главни центар за бројање сутра ће у Сарајеву започети са припремом гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Републике Српске који ће 8. фебруара бити одржани на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ наводе да ће из врећа бити преузети гласачки листићи који нису искориштени 23. новембра на редовним бирачким мјестима у основним изборним јединицама Бијељина и Брчко дистрикт.
Ако неискориштених гласачких листића из ових изборних јединица не буде довољно, биће преузете и вреће са оним са свих редовних бирачких мјеста у основној изборној јединици Модрича.
За поновљене изборе биће потребно укупно 85.070 гласачких листића.
Из складишта ЦИК-а БиХ биће, уз полицијску пратњу, допремљене вреће са неискоришћеним гласачким листићима Главном центру за бројање.
Сви припремљени гласачки листићи биће до 26. јануара достављени штампарији ЦПА Тојшићи – Калесија ради штампања ознаке "поновни избори" на предњој страни, преко текста упутства о исправном начину гласања.
Поступак припреме гласачких листића у Главном центру за бројање почиње сутра у 10.00 часова и могу га пратити сви акредитовани посматрачи.
Главни центар за бројање из техничких је разлога премјештен у Центар за едукацију, у просторије ЦИК-а у Улици Данијела Озме 7 у Сарајеву, додају из ЦИК-а.
ЦИК БиХ донијела је 24. децембра одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
